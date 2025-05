Festa della Mamma a Pago del Vallo di Lauro (Av): in parrocchia musiche e sorprese

Grande concerto per la festa della mamma domenica 11 maggio alle ore 20 nella chiesa S. Maria di Costantinopoli a Pago del Vallo di Lauro (Av). L’iniziativa “Cor e’ mamma…voc e’ Napule” è stata promossa dal dinamico e giovane parroco don Sergio Cristo con la collaborazione della corale di Pago. Lo spettacolo, che si avvale del patrocinio del Comune di Pago del Vallo di Lauro, vuole essere un omaggio a tutte le mamme che con il loro amore e con i loro premurosi sorrisi lasciano, sempre e comunque, un ricordo indelebile nel cuore dei figli. Un repertorio di canzoni classiche e napoletane animerà la serata, accompagnando il pubblico in un viaggio tra emozioni e fantasia. Per l’evento di domenica prossima don Sergio ha in serbo importanti novità. Traccia già una mappa don Sergio: «Un vecchio canto religioso diceva “è più bello insieme per un mondo nuovo ed altra gente…quanta attesa di felicità”. Spero di lasciare questo segno una comunità unita…una comunità che ho raccolto con tante difficoltà ma che sto cercando di guidare con l’animo semplice e umile del pastore che odora delle pecore». Sono tanti i progetti, infatti, che in queste settimane don Sergio sta mettendo a punto per i prossimi mesi: «Ci prepariamo per le esperienze estive con i ragazzi. Un mese di attività a Pago con l’aiuto degli animatori dell’oratorio e dell’associazione “la Fabbrica delle idee” di Pago. Poi a luglio partiremo una settimana per la montagna con i ragazzi delle medie Voglio affidare ogni iniziativa alla nostra Mamma celeste e sono sicuro che lei ci aiuterà». Appuntamento dunque a Pago del Vallo di Lauro (Av) domenica 11 maggio alle ore 20 per l’omaggio riconoscente a tutte le mamme.