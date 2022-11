Festa della lettura di Ostia e Festa dei libri e dei fumetti di Avella insieme per la cultura e la diffusione dei libri.

La kermesse avrà luogo sabato 10 e domenica 11 dicembre nel salone multimediale della Chiesa di Santa Monica ad Ostia Lido.

Il 10 dicembre la Festa dei libri e dei fumetti di Avella sarà ad Ostia alla 31° Festa del libro e della lettura di Ostia, un segno di consolidamento del gemellaggio umano, culturale e solidale nato nel 2015 e che cresce di anno in anno. Tanti autori, artisti, poeti, fotografi, attori e registi teatrali e del cinema amano frequentare la kermesse di Ostia grazie soprattutto all’accoglienza, alla simpatia e alla professionalità di Gianni Maritati che dell’associazione non profit Clemente Riva è il Presidente e dagli altri soci del sodalizio. Una due giorni nel segno della cultura nella cornice del grande “mercatino” dei libri …, migliaia di volumi in ottime condizioni a offerta libera il cui ricavato è devoluto per fini solidali. Mostre artistiche, fotografie ed oltre trenta autori colloquieranno con Gianni Maritati e con il pubblico presente. Per la festa dei libi e dei fumetti di Avella saranno presenti con i nuovi titoli: lo scrittore e imprenditore Mario Volpe con “ La donna dei grilli”, Diogene Edizioni. Ambientato in Cina, come tutti i suoi lavori, Volpe allarga gli orizzonti del lettore portandoli sotto i piloni del Pearl Bridge dove Nonna Mei, venditrice di grilli fritti riceve i clienti fissi, personaggi della Cina povera degli anni 80. Tra i clienti più assidui il professor Ming, che con le sue idee liberali solleverà le coscienze degli abitanti dello storico quartiere di Liwan …

Per la poesia la nuova plaquette di Franco Scarpa “ Il sale della Vita”, la piccola cometa, una raccolta di poesie dedicate all’amore in tutte le sue forme e la prefazione di Gianni Maritati ne testimonia lo spessore: Mi piace definire le chiese come “autogrill dello spirito”: a chi varca il loro mistero di pietre e crocifissi, questi luoghi dell’anima offrono un momento di sosta e di tranquillità, favoriscono l’intimità con sé stessi e il dialogo con la dimensione trascendente, accendono di bellezza, di luce e di armonia il nostro affanno quotidiano, alleviano i nostri tormenti interiori, qualche volta improvvisi e crudeli.

Ma lo stesso si può dire delle poesie, ristoratrici e rivelatrici al tempo stesso: macchie di ostinato colore nella tela grigia della vita. E quando le poesie non sono frutto di un esercizio retorico e letterario, ma nascono dalla carne e dal sangue, dalla vita vera, allora possiamo accedere ai livelli più alti dell’esperienza e della creatività umana: diventano epifanie.

Queste riflessioni accompagnano piacevolmente la lettura dei versi di Franco Scarpa, poeta vero che trova Dio negli occhi di suo figlio. Grazie proprio a questo figlio, disabile, amorevolmente accudito fino all’ultimo respiro, il poeta scava le ragioni del suo essere al mondo, del suo impegno sociale e politico, della sua esperienza dell’amore. Capisce che il nostro tempo è affetto da una malattia grave: qualcuno l’ha chiamata “leucemia spirituale”, un misto fangoso di egoismo, indifferenza e menefreghismo.

I suoi versi invece sono come acqua pulita, lampi di senso, odori che scappano. Lasciano una scia luminosa nella mente e nel cuore del lettore, spargono di speranza e di sentimenti veri il nostro cammino tentato a volte dal prendere la strada laterale dell’insensatezza. Per l’occasione sarà presentato il nuovo calendario illustrato di Alessia e il videoclip “Radici” dedicato alla pittura del Maestro Fernando Masi realizzato in collaborazione con il Museum & Events Dentice Pantaleone ad un anno dalla morte del pittore Irpino.