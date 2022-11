Emergenza Ischia, solidarietà e impegno dei presidenti Odcec campani

ISCHIA. L’immane tragedia avvenuta ad Ischia non lascia nessuno indifferente.

Ad attivarsi per i Colleghi ed i Cittadini dell’Isola Verde tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania.

I Presidenti Mario Lariccia – Avellino ; Fabrizio Russo – Benevento; Pietro Raucci – Caserta; Eraldo Turi – Napoli, Francesco Matacena – Napoli Nord; Umberto Mauriello – Nocera Inferiore; Felice Rainone – Nola; Agostino Soave – Salerno; Antonio Oliviero – Torre Annunziata; Carmine Santangelo – Vallo della Lucania; dichiarano: “Siamo pronti ad essere operativi per quanto accaduto e sta accadendo ad Ischia. In un momento in cui il lavoro dei Commercialisti è oltremodo pressante, attese le imminenti scadenze, è necessario un intervento del Governo. Il Consiglio dei Ministri ha già comunicato la proroga di alcune scadenze fiscali.

In piena condivisione con il Presidente Elbano de Nuccio, siamo pronti a dare una mano concreta a chi sta vivendo queste ore drammatiche”.

Il Consiglio Nazionale ha avviato una raccolta fondi con la Communitas Onlus per sostenere le Famiglie e i Colleghi colpiti dal drammatico evento.