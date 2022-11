AMBIENTE: I fiori del Matese a Caserta, mercoledì 30 novembre

Segnaliamo quest’iniziativa del Parco Regionale del Matese e promossa dal Garden Club di Caserta, Garden Club Capys e dal Club per l’Unesco in cui si discuterà della flora del Matese. Tra gli interventi, anche quello del past-president del Club Alpino Italiano di Piedimonte, Carlo Pastore, autore insieme alla moglie Giulia d’Angerio di un libro sull’argomento.

L’appuntamento è alle 17 al Circolo Nazionale di Caserta in via Mazzini, seguirà un brindisi con vini e altri prodotti tipici del Matese.