   Castellammare, avvistata una pinna vicino alla riva: timori per uno squalo tra i bagnanti

Momenti di stupore e preoccupazione nel primo pomeriggio sul lungomare di Castellammare di Stabia, dove una pinna affiorata dall’acqua ha attirato l’attenzione di decine di persone lungo la spiaggia della villa comunale. L’avvistamento ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando l’ipotesi che potesse trattarsi di uno squalo.

Il presunto cetaceo si è avvicinato a pochi metri dalla riva, generando panico tra i bagnanti, alcuni dei quali si sono affrettati a uscire dall’acqua. Un video, condiviso online da alcuni presenti, mostra chiaramente la sagoma dell’animale e la pinna che emerge dal mare, confermando la presenza di un grosso esemplare nel tratto costiero stabiese.

Al momento non è stato possibile stabilire con certezza la specie dell’animale. Secondo alcune testimonianze, potrebbe trattarsi di un pesce in difficoltà o disorientato, forse un esemplare di verdesca o di un altro squalo non pericoloso. Dopo alcuni minuti di incertezza, l’animale si sarebbe allontanato spontaneamente verso il largo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla presenza di grandi pesci lungo le coste campane, fenomeno non raro nei mesi estivi, ma che continua a generare apprensione tra residenti e turisti. Le autorità locali potrebbero effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni per monitorare eventuali nuovi avvistamenti.