Ercolano, “Viviamo il turismo, la città in mostra” al via la rassegna di eventi promossa da Ciro Iengo che ci accompagnerà fino al nuovo anno

Ai nastri di partenza “Viviamo il turismo, la città in mostra”, un viaggio emozionale attraverso la cultura, la tradizione e le bellezze di Ercolano. La manifestazione, ideata da Ciro Iengo e promossa da Artesa e altre realtà territoriali, prenderà il via il 21 marzo, alle ore 16,00 presso il parco inferiore di Villa Favorita e ci accompagnerà per tutto il 2025, trasformando la città in un museo immersivo a cielo aperto, in grado di coinvolgere cittadini e turisti in un’esperienza unica.

L’evento inaugurale, “Primavera Ercolanese”, darà ufficialmente inizio alla rassegna il 21 marzo, con i trent’anni della “Manualità espressa attraverso le immagini della nostra storia” un viaggio nelle arti antiche e moderne, dalla falegnameria all’artigianato locale, con un excursus sulla tradizione manifatturiera vesuviana. Si prosegue con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla gastronomia, al teatro, alla musica e alle tradizioni locali, domenica 23 marzo ci sarà ‘Donne all’opera incontri DiVini’ dedicato a Tonia Accardo della fondazione ‘In Nome della Vita’, mentre tutti i pomeriggi, dal 21 al 24 marzo, al parco inferiore di Villa Favorita, i visitatori potranno visitare gli stand con degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici, come il pomodorino del Vesuvio dop, mostre di arte pittura, fotografie e scultura, e ogni sera musica dal vivo a cura degli artisti del territorio. Il 24 il gran finale con ‘La notte dei lunghi talenti’ con l’esibizione degli artisti del territorio.

Ma “Viviamo il turismo, la città in mostra” non si ferma qui: ogni mese, durante i weekend, fino a dicembre, Ercolano si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all’aperto, offrendo un ricco programma di attività composto da: Mostre d’arte, pittura, fotografia e scultura, per raccontare la città attraverso la creatività e l’espressione artistica; Eventi enogastronomici, dalla raccolta dei pomodorini del piennolo del Vesuvio alla vendemmia, fino all’innovativo “OktoberChef”.

Un’esperienza sensoriale senza eguali, che saprà coinvolgere tutti attraverso immagini, sapori, odori ed emozioni che non si possono raccontare, ma solo vivere. Ercolano si svela in tutto il suo splendore: un’opportunità imperdibile per riscoprire la città, il suo patrimonio e le sue tradizioni.