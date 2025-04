È ufficiale!: Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele in “Je so pazzo”

Sono state da poco confermate le voci che circolavano sulla presunta messa in scena di un film su Pino Daniele interpretato da Massimiliano Caiazzo, il giovane attore napoletano che ha raggiunto la fama grazie alla sua performance in Mare Fuori.

Alla regia Nicola Prosatore, una produzione di Rai Cinema, Tartare Film, Filippo Valsecchi e Camfilm, e come location lo sfondo napoletano con elementi vintage e d’epoca per rendere più veritiera la vita del cantautore. Caracciolo, Salita Sasso, Piazza del Plebiscito, Riviera di Chiaia sono alcuni dei set allestiti.

Il film si baserà sulla trama del libro scritto dal figlio di Pino, Alessandro Daniele, dal titolo “Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” edito Rai Libri.L’autore, al vertice dellaFondazione Pino Daniele Ets, da sempre si occupa di tenere in vita la memoria del padre, e quale momento migliore se non l’anniversario della sua nascita e morte (rispettivamente 70 anni e 10 anni).

“Sto lavorando sodo, a testa bassa e con immenso amore” alcune delle parole del giovane Caiazzo. Una responsabilità che inevitabilmente è connessa al ruolo che sta per interpretare, oltre che un grande cambiamento fisico ed emotivo. Lezioni di chitarra e oltre 20 chili in più sono stati i primi passi dell’attore per immedesimarsi e dare il meglio nella performance che vedrà la luce nelle sale cinematografiche entro fine 2025 probabilmente.

Non resta che attendere e capire se le nostre aspettative verranno rispettate.

Sarah Massari