“Diorami di Pasqua”, a Sperone la VII edizione tra fede, arte e tradizione

Torna a Sperone uno degli appuntamenti più attesi del periodo pasquale: “Diorami di Pasqua”, giunto alla sua settima edizione. L’iniziativa, promossa dall’associazione Gli Amici del Presepe, nasce da un’idea di Antonino Napolitano e rappresenta un momento di forte coinvolgimento per la comunità locale.

L’evento sarà inaugurato sabato 28 marzo 2026 alle ore 19:15 presso il Piazzale Sant’Elia, dove si terrà anche la benedizione officiata da don Reinaldo Luis Ariño Plata. Un’occasione che unisce spiritualità e condivisione, in un percorso che ripercorre i momenti centrali della Pasqua: vita, passione, morte e resurrezione.

Protagonisti della manifestazione saranno i diorami, vere e proprie opere artistiche che raccontano, attraverso scenografie curate nei dettagli, gli episodi più significativi della tradizione cristiana. Un linguaggio visivo capace di coinvolgere visitatori di tutte le età, rendendo accessibile e suggestivo il messaggio pasquale.

Non mancheranno momenti di aggregazione e intrattenimento pensati per grandi e piccoli, in un clima di festa e partecipazione. L’iniziativa si conferma così non solo come evento religioso, ma anche come importante occasione culturale e sociale per il territorio.

“Non è qui. È risorto, come aveva detto” (Matteo 28,6): questo il messaggio che accompagna l’edizione 2026, invitando tutti a vivere con intensità il significato più profondo della Pasqua.

Gli organizzatori rivolgono un caloroso invito alla cittadinanza: “Vi aspettiamo”.