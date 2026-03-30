Dalla Campania a Colonia: il BOOK FESTIVAL 2026 celebra la cultura italiana tra radici, parole e identità

Un ponte ideale tra la Campania e la Germania, fatto di storie, sapori e cultura: è questo lo spirito del BOOK FESTIVAL 2026, in programma il 26 aprile 2026, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso l’Associazione Mondo Aperto di Colonia.

Organizzato dal team di Book Verlag, casa editrice con sede a Torre del Greco e a Colonia, fondata dal campano Maurizio Del Greco, l’evento si preannuncia come un viaggio emozionante tra le voci della letteratura contemporanea italiana, con un’attenzione particolare alle radici culturali del Sud Italia, e in particolare della Campania, terra di grande tradizione narrativa, passione e identità.

A condurre la serata sarà Maurizio Giangreco, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra parole e racconti insieme ad un gruppo di autori italiani: Giuseppe Tecce, Pietro Chiariello, Gennaro Castello, Gaetano Fabozzo, Franco Castaldo e Loredana Di Salvo.

Le opere di questi validi autori, pubblicate in lingua italiana e tedesca, rappresentano un dialogo vivo tra culture, capace di superare confini geografici e linguistici.

La Campania, con la sua storia millenaria e la sua forza espressiva, sarà il filo invisibile che lega molti dei protagonisti e delle opere presentate, portando a Colonia il calore, i contrasti e la ricchezza di una terra che continua a ispirare scrittori e artisti.

Tra gli ospiti istituzionali saranno presenti il Console Generale d’Italia in Colonia, Massimo Cipolletti, e l’On. Simone Billi, Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Commissione Esteri della Camera dei Deputati: entrambi sottolineeranno il valore della promozione culturale italiana all’estero e il ruolo fondamentale delle comunità italiane nella diffusione della nostra identità.

La direzione dell’evento è affidata a Patrizia Pili, mentre la direzione artistica è curata da Luca Paglia, garanzia di una proposta culturale dinamica e di qualità.

Momento particolarmente significativo sarà la prima edizione del Premio Antonio Pacifico, dedicato a chi si distingue per il contributo alla cultura italiana e alla letteratura, un riconoscimento che nasce con l’intento di valorizzare l’impegno e la passione per le parole.

A rendere l’atmosfera ancora più autentica e accogliente ci penserà un buffet che richiama i sapori della tradizione campana e italiana: finger food della Pizzeria Made in Napoli di Colonia, dolci della pasticceria italiana Oscar Ronsdorf, accompagnati da bevande e caffè offerti da Italy Foodworld Colonia.

Un evento che non è solo una presentazione letteraria, ma una vera esperienza culturale e sensoriale, capace di unire territori, storie e persone sotto il segno della cultura italiana.