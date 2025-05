Cultura, Marco Magnone,  Lorenzo Marone e Anna Malinconico tra gli ospiti della rassegna “Il maggio dei libri e della cultura” promossa dal caffè letterario della Mondadori di Nola 

Festa scudetto, arrestato dai carabinieri tiktoker MicheleNapolitano. Borrelli: “Da me più volte denunciato per la sua continua apologiadella criminalità e dell’illegalità, ha fatto della sua attività sul web motivodi vergogna per la nostra città. Inaccettabili commenti dei suoi follower che parlano di ‘bravo ragazzo’ ”

CRONACA