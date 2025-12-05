Contrada Bagnoli accende il Natale: villaggio natalizio, laboratori per bambini e l’albero donato dal vivaio regionale

Contrada Bagnoli si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della magia del Natale. Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16:30, il Centro Sociale della frazione ospiterà un ricco evento dedicato a famiglie, bambini e a tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera delle feste.

La manifestazione, promossa da un ampio gruppo di associazioni del territorio, propone un programma variegato pensato per unire tradizione, creatività e momenti di socialità.

Un Villaggio di Natale per grandi e piccoli

Il cuore dell’evento sarà il Villaggio di Natale, allestito con scenografie e decorazioni che richiamano i paesaggi invernali e le atmosfere tipiche delle festività. I bambini potranno partecipare a laboratori natalizi pensati per stimolare fantasia e manualità: creazione di addobbi, piccoli lavori artigianali e attività ispirate ai simboli del Natale.

Food area e convivialità

Non mancherà una food area, con stand e punti ristoro dove sarà possibile degustare prodotti locali e specialità tipiche della stagione. Un’occasione per condividere un momento conviviale e per valorizzare i sapori del territorio.

L’accensione dell’albero di Natale

Il momento più atteso della giornata sarà l’accensione dell’albero di Natale, un simbolo che unisce la comunità attorno ai valori della festa. L’albero proviene dal vivaio forestale della Regione Campania, sito nell’altopiano del Laceno: una scelta che sottolinea il legame con il territorio e la volontà di sostenere realtà locali.

Un Natale fatto di partecipazione e collaborazione

L’iniziativa nasce grazie alla sinergia tra varie associazioni della zona – culturali, sportive e sociali – che hanno collaborato per offrire alla comunità un pomeriggio di festa e aggregazione. Il risultato è un programma inclusivo, dedicato a tutte le età e capace di portare entusiasmo e spirito natalizio anche nei giorni più freddi dell’anno.