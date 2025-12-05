A Galluccio di Comiziano grande successo per la Sagra della Salsiccia e Broccoli in onore di San Nicola. Video e Foto

Galluccio di Comiziano ha celebrato anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità locale: la Sagra della Salsiccia e Broccoli, organizzata in occasione della festa di San Nicola, patrono della frazione. L’evento, ormai radicato nella tradizione del territorio nolano, ha richiamato nel piccolo borgo centinaia di visitatori provenienti dai comuni limitrofi, desiderosi di riscoprire sapori autentici e partecipare alla ricorrenza religiosa.

La sagra, come da tradizione, si è svolta in un’atmosfera festosa, tra stand gastronomici, musica popolare e momenti di condivisione. Protagonisti indiscussi della serata sono stati i broccoli locali – tra i prodotti più apprezzati dell’area – e le salsicce artigianali, preparate secondo le ricette contadine tramandate da generazioni.

Tradizione, fede e gusto: un legame che si rinnova

La festa è strettamente legata alla celebrazione di San Nicola, figura molto amata dalla comunità di Galluccio. Dopo la Santa Messa e la partecipata processione per le vie del paese, i fedeli e i visitatori hanno potuto radunarsi negli spazi dedicati alla sagra, dando il via a un momento conviviale che rappresenta un simbolo di identità locale.

Gli organizzatori – con il supporto dell’amministrazione comunale, della parrocchia e dei volontari del territorio – hanno predisposto un programma semplice ma ricco di calore comunitario, dove non sono mancati musica dal vivo, balli tradizionali e intrattenimento per tutte le età.

Un appuntamento che valorizza il territorio

Oltre all’aspetto religioso e gastronomico, la Sagra della Salsiccia e Broccoli costituisce da sempre un’occasione per:

promuovere i prodotti tipici dell’area nolana;

sostenere le realtà agricole locali;

far conoscere Galluccio e il suo patrimonio di tradizioni;

rafforzare i legami comunitari.

La partecipazione numerosa ha confermato ancora una volta l’importanza di questo evento nel calendario degli appuntamenti popolari del territorio.

.