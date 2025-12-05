Ad Avella la poesia diventa memoria: con l’evento dedicato all’opera Ostia – 10 Foglie 10 Poesie di Stefano Cortese

Avella ha ospitato un nuovo ed emozionante appuntamento culturale promosso dall’Associazione Culturale “Nicola Pugliese”, realtà impegnata nella valorizzazione della letteratura, della memoria e del pensiero critico. L’evento, dedicato al ricordo di Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, ha visto la presentazione del libro Ostia – 10 Foglie 10 Poesie di Stefano Cortese, opera intimamente legata alla figura e al destino del grande intellettuale italiano.

La serata ha registrato una partecipazione di pubblico, composto da appassionati di poesia, studiosi e cittadini attratti dal valore simbolico e artistico dell’iniziativa. L’autore Stefano Cortese è intervenuto personalmente, offrendo una lettura profonda delle sue poesie e condividendo con i presenti il percorso creativo che ha portato alla nascita del libro.

A dialogare con lui sono stati i membri dell’associazione, ovvero il dott. Nico Salvy, Pellegrino Palmieri e il preside Vincenzo Serpico che hanno guidato il confronto proponendo riflessioni sul rapporto tra poesia, memoria e impegno civile, con inevitabili richiami alla figura di Pasolini, al suo linguaggio poetico e alla sua visione lucida e controversa dell’Italia.

L’incontro si è rivelato un momento di alta intensità culturale: la poesia è diventata luogo di ascolto, di interrogativi, di risonanze emotive. Ostia – 10 Foglie 10 Poesie è emersa come un’opera che unisce delicatezza lirica e forza evocativa, capace di suggerire immagini, ferite e speranze che dialogano idealmente con l’eredità pasoliniana.

L’Associazione “Nicola Pugliese”, da sempre attiva nella promozione della cultura ad Avella, ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative come questa, che mantengono vivo il valore della parola poetica e favoriscono occasioni di confronto autentico all’interno della comunità.

L’evento si è concluso con un sentito applauso al poeta e agli organizzatori, confermando ancora una volta Avella come punto di riferimento per la cultura nel territorio, luogo capace di accogliere e diffondere bellezza, riflessione e memoria.



