Consigli pratici per creare video accattivanti

Il video è ormai una parte essenziale del coinvolgimento dei clienti e della distribuzione dei contenuti in questo mondo frenetico e basato sull’informazione; tuttavia, la produzione video tradizionale è solitamente lunga, costosa e richiede competenze specifiche per creare e produrre con successo un video efficace, il che in genere rende il processo piuttosto complesso. Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito all’emergere di generatori di video basati sull’intelligenza artificiale, come Viddo AI, che tentano di Create AI video from images online.

È meno significativo analizzare un elemento dalle descrizioni funzionali fornite nel materiale di marketing, quanto più utile osservare come questi elementi si sono comportati nell’applicazione pratica. Ad esempio, il processo di generazione è fluido? Qual è la qualità del contenuto generato? È adatto a diversi stili di produzione video?

L’intelligenza artificiale sta accelerando il processo di generazione dei contenuti video

Viddo utilizza la tecnologia AI nel processo di produzione video, consentendo una creazione e un editing più rapidi e meno dispendiosi in termini di tempo video creation tools, con un miglioramento complessivo dell’efficienza produttiva.

Per automatizzare tutti gli aspetti della produzione video

Collegamento dei materiali

L’intelligenza artificiale di Viddo combinerà i materiali appropriati per riflettere gli elementi incorporati in un video, insieme al tema generale del video. Questo velocizzerà il lavoro manuale associato alla ricerca dei materiali e contribuirà anche a rendere il video visivamente più completo.

Modifica e regolazioni automatiche

L’intelligenza artificiale modificherà automaticamente parametri specifici dopo la generazione del video, come l’ottimizzazione del ritmo/frequenza di montaggio dei tagli e/o la ricombinazione dei segmenti video, fornendo un video complessivamente più fluido con meno necessità di ripetute modifiche da parte dell’utente.

Sintesi vocale

La funzionalità integrata di sintesi vocale della piattaforma consente agli utenti di creare una clip narrativa a partire dal testo per semplificare il processo di aggiunta di una voce narrante di base ai video. Questa funzione semplifica anche la produzione di video di qualsiasi tipo, in particolare quando si generano rapidamente video a scopo informativo o esplicativo.

Nel complesso, l’intelligenza artificiale di Viddo (combinando questi diversi componenti in un’unica piattaforma integrata) offre una significativa automazione nel flusso di lavoro di produzione video e, a sua volta, riduce le barriere all’ingresso nella creazione di contenuti video.

Vantaggi dell’utilizzo di generatori video AI

Questi numerosi vantaggi rendono AI video generator for creators uno strumento creativo popolare tra addetti al marketing, sviluppatori di contenuti e professionisti dei servizi.

Modi più efficienti per creare contenuti

Le tecnologie video basate sull’intelligenza artificiale hanno il potenziale per semplificare notevolmente il processo di creazione video rispetto alla produzione video convenzionale. Un progetto video tradizionale richiede il completamento di più fasi in un flusso di lavoro tipico (pianificazione, riprese, montaggio). Con uno strumento di intelligenza artificiale come Viddo AI, alcuni di questi flussi di lavoro possono essere eseguiti automaticamente.

Pertanto, gli utenti potranno creare e modificare video in meno tempo, aumentando l’efficienza complessiva della loro produzione video.

Abbassare le barriere alla produzione video

Creare video utilizzando attrezzature di produzione, software e competenze tecniche sono solo alcuni dei motivi per cui in passato la produzione video richiedeva molto tempo e prevedeva numerosi passaggi. Ma tutto, a partire da una semplice ricerca tramite strumenti come Viddo AI, ha cambiato le numerose fasi di produzione, soprattutto perché praticamente tutto il processo di produzione video viene ora svolto tramite una piattaforma online.

Questo consente a sempre più creatori di creare e successivamente modificare i propri contenuti video tramite un browser.

Ridurre i costi di produzione

Il costo dei metodi tradizionali di produzione video può includere l’acquisto di attrezzature, abbonamenti software e costi di manodopera. Gli strumenti video basati sull’intelligenza artificiale automatizzeranno la generazione e l’integrazione di elementi, riducendo in una certa misura gli investimenti in questi ambiti.

Pertanto, per i team o i creatori che producono costantemente contenuti video, l’utilizzo di questi tipi di strumenti può contribuire a contenere i costi complessivi di produzione video.

Migliore per un output di contenuti coerente

I creatori di contenuti che operano sui social media e sulle piattaforme di contenuti sono spesso tenuti a produrre contenuti video aggiornati regolarmente. Gli strumenti di generazione video basati sull’intelligenza artificiale aiutano gli utenti a generare rapidamente contenuti video, contribuendo a sviluppare una cadenza coerente per il rilascio dei contenuti.

Soddisfare le esigenze di contenuto a diverse scale

Sebbene siano disponibili strumenti video basati sull’intelligenza artificiale per creare video singoli o grandi quantità di materiale nel tempo, le piattaforme di creazione video basate sull’intelligenza artificiale supportano i team nella produzione di contenuti video di grande formato o in volumi continui. Questo è fondamentale per i team che devono occuparsi di marketing video e gestione dei contenuti a lungo termine.

Introduzione a Viddo AI

Per i nuovi utenti, iniziare a usare Viddo AI non è difficile. Segui i passaggi seguenti e potrai completare rapidamente la tua prima produzione video.

Passaggio 1: Inserisci le istruzioni creative

Inserisci le descrizioni del tipo di contenuto video che vorresti vedere creato oppure carica un’immagine di riferimento da usare come ispirazione.

Passaggio 2: scegli l’aspetto e le caratteristiche del video

Aspetto e comportamento del video selezionato: scegli l’aspetto e il comportamento che desideri per il tuo video selezionando vari elementi, come l’angolazione della telecamera e le proporzioni; queste modifiche produrranno un risultato video complessivo leggermente diverso.

Passaggio 3: crea e scarica il tuo video

Dopo aver cliccato su “Crea”, l’IA produrrà il video richiesto in base alle opzioni selezionate sullo schermo. Una volta terminata la produzione del video, avrai accesso al file video e alle opzioni per visualizzarlo in anteprima e/o modificarlo.

Tendenze di sviluppo dei generatori video AI

In definitiva, queste tecnologie come Viddo AI offrono numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali di produzione video, utilizzando l’intelligenza artificiale sia nei processi di creazione che di editing, migliorando l’efficienza e l’operatività con, in alcuni casi, tempi e costi ridotti.

Per molte tipologie di utenti che hanno una costante richiesta di produzione video, questi strumenti possono rappresentare risorse preziose per facilitare la produzione di video in modo più efficace rispetto al passato. Sebbene gli strumenti di generazione video basati sull’intelligenza artificiale non siano destinati a sostituire completamente i processi di produzione video convenzionali, si stanno rapidamente affermando come una componente fondamentale all’interno dell’ecosistema complessivo della creazione di contenuti video.