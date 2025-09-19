Comiziano aderisce a “Un mattoncino per una rampa”: inclusione e gentilezza al centro della comunità

COMIZIANO – La Giunta comunale di Comiziano ha approvato all’unanimità l’adesione al progetto “Un mattoncino per una rampa”, iniziativa nata per abbattere le barriere architettoniche con la costruzione di rampe realizzate interamente con mattoncini LEGO.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale CoretAmor, e si lega all’attività dell’associazione campana “Autismo in Movimento”, che da anni lavora per favorire l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

L’inclusione passa dai mattoncini LEGO

Il progetto trae ispirazione dall’intuizione di cinque giovani padovani nello spettro autistico, noti come i Talent’s, che hanno dato vita a una comunità impegnata nella creazione di rampe colorate e funzionali. Si tratta di un gesto semplice ma di forte impatto simbolico e pratico: trasformare un gioco in uno strumento di accessibilità e bellezza urbana.

Le rampe costruite con i LEGO non solo rispondono a un’esigenza concreta di chi ha difficoltà motorie, ma raccontano anche un messaggio di inclusione, sostenibilità e creatività.

Raccolta mattoncini in Comune e nelle scuole

Per sostenere l’iniziativa, l’associazione Autismo in Movimento Campania fornirà gratuitamente i contenitori per la raccolta dei mattoncini LEGO. Questi saranno collocati all’ingresso del Palazzo comunale e di tutte le scuole pubbliche del territorio.

Le parole della delibera

Nella delibera approvata il 15 settembre, la Giunta guidata dal sindaco Severino Nappi sottolinea come l’iniziativa rappresenti “un mix di sostenibilità, gioco, inclusione, accessibilità e bellezza” e come l’adesione a questo progetto risponda a un preciso dovere istituzionale: favorire i comportamenti prosociali e rafforzare la coesione comunitaria.

Nessun costo per il Comune

L’adesione al progetto non comporterà spese per le casse comunali. La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, dà mandato ai responsabili di settore per tutte le attività consequenziali necessarie all’avvio delle manifestazioni.