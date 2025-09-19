BAIANO. Equilibrium lancia “Abbracciando ogni voce: Insieme per l’AUTonomia!” – Un percorso di 18 mesi per i giovani con autismo

BAIANO (AV) – La Cooperativa Sociale Equilibrium, in convenzione con la Regione Campania, dà il via al progetto “Abbracciando ogni voce: Insieme per l’AUTonomia!”, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico DD n.395/2023 (CUP B29G24000760001). Si tratta di un percorso della durata di 18 mesi, rivolto a giovani con disturbo dello spettro autistico, pensato per accompagnarli nella fase delicata di transizione verso l’età adulta.

Un percorso tra inclusione e autonomia

Il programma punta a potenziare autonomie personali, competenze sociali, comunicative, digitali e pre-lavorative, per favorire una vera inclusione nei contesti di vita quotidiana. L’approccio non si limita ai laboratori in ambienti protetti, ma prevede esperienze dirette sul territorio, supportate da tutoring personalizzati.

“Per molte famiglie – sottolineano da Equilibrium – la sfida non è cosa imparare, ma come e dove mettere in pratica ciò che si impara. Questo progetto nasce per rispondere a quel bisogno”.

Le attività in programma

Il progetto propone un ventaglio di interventi che spaziano dalla musicoterapia (per lavorare sull’espressione emotiva e sulla comunicazione non verbale) ai percorsi di mobilità e viaggi educativi, passando per l’alfabetizzazione digitale, il podcasting come strumento di linguaggio e creatività, la fotografia terapeutica con mostre aperte alla comunità, fino alle attività legate alla vita quotidiana e domestica e ai laboratori pre-lavorativi, che simulano contesti professionali e orientano verso mestieri affini agli interessi individuali.

Dove informarsi

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla sede di Equilibrium Cooperativa Sociale, in via Malta 105 a Baiano (AV), oppure contattare i numeri 348 9047208 – 081 3590715 o scrivere a [email protected].