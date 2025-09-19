Grottaminarda ricorda gli Internati Militari Italiani: celebrazioni per la 1ª Giornata Nazionale

In occasione della 1^ Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti, l’Associazione Combattenti e Reduci di Grottaminarda, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, organizza due momenti commemorativi.

Domani, sabato 20 settembre, alle ore 11:10, Cerimonia Commemorativa in Piazza Vittoria presso il Monumento ai Caduti.

L’elenco dei grottesi prigionieri di guerra, da fonte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, conta almento 70 nominativi ma le ricerche storiche sono ancora in corso, si continuano ad esaminare i fogli matricolari ed il numero potrebbe aumentare notevolmente. Domani sarà reso omaggio a ciscuno di questi soldati, catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e rinchiusi in campi di lavoro, per ricordarne il sacrificio e le sofferenze.

La Giornata Nazionale dedicata agli “IMI” è stata istituita quest’anno e Grottaminarda si è subito attivata per esserne partecipe e dare il proprio contributo in termini di “memoria”.