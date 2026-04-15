Cimitile rende omaggio a Clementino con un murales dedicato

Sabato 18 aprile, alle ore 16:00, presso il Rione IACP (nei pressi dell’Anagrafe), sarà inaugurato un murales dedicato a Clementino, artista originario di Cimitile e tra le voci più rappresentative della scena musicale italiana contemporanea.

L’iniziativa nasce da un’idea di Gennaro Spizuoco, amico d’infanzia dell’artista, ed è stata promossa e sostenuta dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle politiche di valorizzazione culturale e riqualificazione urbana del territorio.

L’opera si inserisce in un più ampio percorso di promozione dell’arte pubblica come strumento di identità, memoria e rigenerazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza della comunità e valorizzare le eccellenze locali.

«Questo murales rappresenta un segno concreto di riconoscenza verso un artista che ha saputo portare il nome di Cimitile oltre i confini locali, mantenendo sempre vivo il legame con la propria terra» – dichiara l’Assessore alla Cultura, Avv. Anna Mercogliano.

«Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire ai giovani modelli positivi e testimonianze autentiche di impegno e talento, trasformando la cultura in strumento di crescita e coesione sociale».

La cittadinanza è invitata a partecipare.