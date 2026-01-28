Cause di una masticazione non corretta e consigli

La masticazione è una funzione per la digestione, la salute orale e l’equilibrio dell’intero organismo. Un movimento masticatorio scorretto può influire negativamente non solo sull’apparato digerente, ma anche su muscoli, articolazioni e postura. Facciamo chiarezza.

Cause della masticazione errata

Una masticazione non corretta può derivare da diversi fattori, spesso concomitanti. Tra le cause più comuni rientrano le alterazioni dell’occlusione dentale, ovvero il modo in cui i denti superiori e inferiori entrano in contatto durante la chiusura della bocca. Anche i denti non allineati possono essere una delle cause principali, poiché impediscono una distribuzione equilibrata delle forze masticatorie. Per questo motivo è importante rivolgersi a uno specialista, che possa trovare l’opzione adeguata per risolvere il problema: qui trovi i dettagli.

La perdita di uno o più denti compromette la funzione masticatoria, inducendo la persona a masticare prevalentemente da un solo lato. Questa abitudine può generare sovraccarichi muscolari e articolari, con possibili ripercussioni sull’articolazione temporo-mandibolare. Allo stesso modo, otturazioni o protesi non adeguatamente bilanciate possono alterare il corretto schema masticatorio.

Un’altra causa frequente è legata a cattive abitudini sviluppate nel tempo, come mangiare troppo velocemente o non triturare a sufficienza gli alimenti. Oltremodo lo stress e il serramento dentale involontario possono modificare i movimenti naturali della mandibola. Nei bambini, la masticazione errata può essere favorita da una dieta troppo morbida durante la crescita, che non stimola adeguatamente lo sviluppo dei muscoli masticatori.

Metodi per imparare a masticare correttamente

Rieducare la masticazione è possibile attraverso un insieme di strategie pratiche e consapevoli. Il primo passo consiste nel rallentare durante i pasti, dedicando il giusto tempo alla triturazione degli alimenti. Ogni boccone dovrebbe essere masticato in modo uniforme, alternando i due lati dell’arcata dentale per favorire un lavoro simmetrico dei muscoli.

La scelta degli alimenti ha un ruolo rilevante: inserire cibi di consistenza variabile, compatibilmente con la salute orale, aiuta a stimolare una masticazione più completa. Frutta e verdura crude, per esempio, richiedono un maggiore impegno masticatorio rispetto agli alimenti eccessivamente morbidi o processati.

Esercizi specifici di ginnastica masticatoria possono contribuire a migliorare la coordinazione dei movimenti mandibolari. Questi aiutano a rafforzare i muscoli coinvolti e a recuperare un ritmo masticatorio fisiologico. Altresì una corretta postura durante i pasti influisce: sedersi con la schiena dritta e la testa allineata favorisce un movimento più naturale della mandibola.

Nei casi in cui siano presenti malocclusioni o disallineamenti dentali, trattamenti ortodontici mirati possono ristabilire una corretta funzione masticatoria. L’obiettivo è soprattutto funzionale, migliorando l’efficienza della masticazione per ridurre il rischio di disturbi associati.

Quando rivolgersi a un dentista?

Si consiglia di consultare un dentista nel momento in cui si avvertono difficoltà persistenti durante la masticazione, dolori alla mandibola, rumori articolari o affaticamento muscolare dopo i pasti. Anche sintomi indiretti, come mal di testa frequenti o tensioni cervicali-mandibolari, possono essere correlati a una masticazione scorretta: gli stessi possono essere oltremodo leniti da antinfiammatori naturali, in attesa del consiglio dello specialista.

Una visita odontoiatrica permette di valutare l’occlusione, lo stato dei denti e delle gengive, individuando eventuali cause meccaniche del problema. Il dentista può proporre soluzioni personalizzate, che spaziano da semplici aggiustamenti occlusali fino a trattamenti più strutturati come ortodonzia, protesi o bite funzionali.

