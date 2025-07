Castelvetere sul Calore si prepara alla Giornata Ecologica: appuntamento domenica 13 luglio

Tutto pronto per la Giornata Ecologica 2025, in programma domenica 13 luglio a Castelvetere sul Calore. L’evento, promosso da “Resto in Irpinia” in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e l’associazione Eco Eco, è pensato per sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dell’ambiente e sulla cura del territorio.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:00 in Piazza Monumento, da dove partiranno le attività di pulizia lungo le sponde del fiume Calore. L’iniziativa prevede anche momenti di educazione ambientale dedicati ai più piccoli, per coinvolgere le nuove generazioni nella salvaguardia dell’ecosistema locale.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Edoardo Del Sordo, vicepresidente di “Resto in Irpinia”:

“Il 13 luglio saremo a Castelvetere sul Calore per la Giornata Ecologica, un appuntamento che rappresenta a pieno uno dei nostri principali obiettivi: la tutela dell’ambiente e la valorizzazione dell’Irpinia, dei suoi monumenti, dei suoi castelli e dei suoi paesaggi. Vogliamo contribuire alla creazione di percorsi turistici sostenibili, lavorando sul territorio anche sotto il profilo sociale e formativo.”

Del Sordo ha concluso con un ringraziamento:

“Desidero ringraziare il Sindaco, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Castelvetere sul Calore per la disponibilità e l’impegno nella realizzazione di questo bellissimo evento.”

La Giornata Ecologica è un’occasione non solo per prendersi cura dell’ambiente, ma anche per riscoprire il valore della partecipazione e del senso civico. Lo slogan dell’evento – “Insieme è per un paese più pulito, più verde, più vivibile!” – racchiude pienamente lo spirito dell’iniziativa.