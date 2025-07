“Natura in festa”, tutto pronto per la terza edizione in programma domenica Predisposti servizio navetta per il pubblico e area food

È tutto pronto per la terza edizione di “Natura in festa tra musica e sapori”, tradizionale manifestazione d’inizio estate a Pollena Trocchia che intende promuovere le bellezze naturalistiche locali, valorizzare le produzioni agricole tipiche del territorio, regalare alla cittadinanza una serata all’insegna della buona musica e dello stare insieme, attrarre visitatori e turisti in un sito di eccezionale bellezza, quale quello dei Conetti Vulcanici del Carcavone. L’appuntamento è a partire dalle ore 18:00 di domenica 13 luglio, ma già dalle 17:00 sarà attivo l’apposito servizio navetta che consentirà a chi parteciperà all’evento di parcheggiare comodamente presso il parcheggio comunale di via Esperanto ed essere accompagnato fin alla sede della manifestazione. In alternativa, chi vorrà potrà raggiungere il sito con mezzi propri, parcheggiando presso la sommità di via Alveo Pollena. Collaudato il programma dell’evento. Il via con l’accoglienza in pineta dei partecipanti con declamazioni in versi curate dai promotori della rassegna “Poesia è…Rinascenza”, Melania Mollo e Giuseppe Vetromile. Alle 18:30 l’escursione alle peculiari piccole strutture vulcaniche di forma conica della zona a monte del comune vesuviano guidata dal geologo Paolo Beneduce. Alle 19:30 l’apertura degli stand delle aziende agricole del territorio partecipanti (Tenuta Manna, La Fattoria di Doda, Basile Vini, MonteSommaVesuvio, Oleificio Punzo). Alle ore 21, infine, dopo i saluti istituzionali, spazio alla musica con il concerto dal vivo dei Soul-Food Vocalist. Oltre all’area degustazione e concerto, sarà inoltre allestita un’area food dove chi vorrà potrà gustare un panino e un aperitivo al tramonto. «Per il terzo anno consecutivo i Conetti Vulcanici del Carcavone ospiteranno una pregevole manifestazione fatta di cultura, musica, sapori e bellezza, che si adatta a ogni età e gusto e prosegue un percorso avviato da tempo fatto di valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze, sia naturalistiche che produttive. Non è estate a Pollena Trocchia se non c’è “Natura in festa tra musica e sapori”» hanno detto Carlo Esposito e Francesco Pinto, rispettivamente sindaco di Pollena Trocchia e vicesindaco con delega a promozione del territorio, eventi ed attività produttive. Per ulteriori informazioni relative all’evento si può consultare il portale istituzionale dell’Ente.