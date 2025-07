Napoli, invasione anomala di blatte al Vomero: la Municipalità sollecita un intervento straordinario

Cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere Vomero-Arenella per l’insolita e massiccia presenza di blatte che, nelle ultime settimane, sta interessando diverse strade della Quinta Municipalità. A lanciare l’allarme è la presidente Clementina Cozzolino, che ha raccolto numerose segnalazioni da cittadini e consiglieri municipali.

Nonostante il servizio di deblattizzazione sia di competenza dell’Asl Napoli 1, che interviene regolarmente durante tutto l’anno sul territorio cittadino, il fenomeno ha subito un’improvvisa accelerazione, tale da generare una vera e propria emergenza igienico-sanitaria.

«Il nostro territorio sta registrando una diffusione anomala di blatte, con presenze rilevanti in molte zone, tanto da destare forte allarme nella popolazione» ha dichiarato Cozzolino. «Negli anni passati l’Asl ci ha sempre trasmesso un piano di intervento, ma quest’anno non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, né informazioni su programmi operativi.»

A fronte di questa situazione, la presidente ha inoltrato una segnalazione urgente all’Azienda sanitaria, chiedendo l’attivazione immediata di un piano straordinario di deblattizzazione. L’obiettivo è contenere la proliferazione degli insetti e garantire la tutela della salute pubblica, soprattutto nei contesti ad alta densità abitativa.

«Le blatte non rappresentano soltanto un fastidio, ma possono essere vettori di malattie anche gravi» ha aggiunto Cozzolino. «È fondamentale intervenire subito per prevenire rischi per la salute, in particolare nei periodi più caldi, quando la presenza di questi insetti tende a intensificarsi.»

Le aree maggiormente colpite risultano essere via Cilea, via Scarlatti, via Giotto e piazza Medaglie d’Oro, ma il fenomeno si estenderebbe anche a numerose strade secondarie e cortili condominiali. I residenti chiedono interventi rapidi ed efficaci, mentre la Municipalità attende risposte dall’Asl per riportare la situazione sotto controllo e ristabilire condizioni igienico-sanitarie adeguate.