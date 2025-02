Carnevale 2025, al via i festeggiamenti a Pollena Trocchia Prima festa con animatori, giochi e spettacoli, a seguire sfilata del carro allegorico e di gruppi di ballo per le vie cittadine

Carnevale a Pollena Trocchia, si parte. Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno in vista della ricorrenza più colorata e allegra dell’anno l’Amministrazione comunale ha organizzato una festa per l’intera comunità cittadina articolata in due diversi momenti. Si comincia domenica 2 marzo con “Aspettando Carnevale”, evento pensato per i più piccini, ma non solo per loro, ospitato nella villetta comunale di via Calabrese, in località Musci. A partire dalle ore 10 e fino alle 13 ci sarà una vera e propria invasione di divertimento ed entusiasmo con animatori, giochi interattivi e a squadre, momenti di spettacolo, sfide divertenti, ma anche gonfiabili e mascotte. Domenica 9 marzo, invece, spazio per la sfilata del carro allegorico per le vie cittadine con musica, animazione, balli di gruppo e artisti di strada. La partenza è prevista per le ore 16 dall’area mercato di via Esperanto. «Anche quest’anno abbiamo voluto celebrare il Carnevale sul nostro territorio, e lo facciamo, dopo il successo dello scorso anno, in maniera ancor più variegata e strutturata, con due momenti di festa organizzati grazie alla collaborazione con l’associazione di promozione sociale Soul e le tre parrocchie del territorio. Per il loro impegno e per il loro entusiasmo non possiamo che essere grati, perché sono stati fondamentali compagni di strada nell’organizzazione di questa due giorni di festa che, siamo certi, incontrerà il favore e l’apprezzamento dei nostri concittadini» ha detto il vicesindaco ed assessore agli eventi Francesco Pinto. «Ogni momento importante dell’anno è accompagnato da iniziative che questa Amministrazione organizza per dare alla nostra comunità cittadina occasioni di svago e di socialità, all’insegna dello stare insieme e del vivere il nostro territorio. Siamo pronti a scommettere che anche questa iniziativa, che conta anche sul sostegno della Città Metropolitana di Napoli, replicherà il successo dello scorso anno, quando un fiume di persone invase la nostra Pollena Trocchia» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.