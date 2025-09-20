“Campania Mater” celebra il Made in Campania: riconoscimento a Sabato Castaldo (OP Il Guscio)

Presso il Palazzo Reale di Napoli, si è svolta la prima giornata di “Campania Mater”, evento promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. La manifestazione, dedicata alle eccellenze agroalimentari regionali e al Made in Campania, prosegue oggi con incontri e momenti di confronto tra imprese, istituzioni e operatori.

Cuore della serata del 17 settembre è stata la consegna del Premio “Campania Mater”, che celebra imprese, figure e realtà che, con impegno, qualità e innovazione, hanno contribuito in modo significativo alla DOP Economy e alla competitività dei prodotti campani in Italia e all’estero.

Tra i premiati Sabato Castaldo, direttore della OP Il Guscio e del Distretto del Cibo, già assessore del Comune di Visciano. Nel ricevere il riconoscimento, Castaldo lo ha dedicato ai giovani agricoltori che ogni giorno operano con professionalità sul territorio, evidenziando le difficoltà e le molte sfide che ogni giorno affrontano per custodire, e non abbandonare, le proprie terre.

All’evento hanno preso parte numerose aziende di riferimento del panorama agroalimentare campano, tra cui Fattorie Garofalo, Pasta De Martino, Rummo, De Nigris, Rago, Mastroberardino, Molino Caputo, Caffè Borbone e molte altre, a testimonianza della vitalità del comparto.