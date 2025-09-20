Visciano, giro del Mediterraneo in rosa, incidente all’arrivo: atleta olandese a terra, muore un cane

Visciano (NA) – Quella che doveva essere una giornata di sport e festa si è trasformata in un episodio drammatico. Ieri, in occasione dell’arrivo di tappa del Giro del Mediterraneo in Rosa, la ciclista olandese Noa Jansen è rimasta coinvolta in un incidente con un cane che aveva attraversato improvvisamente il percorso di gara.

La giovane atleta, impegnata nello sprint conclusivo, non ha potuto evitare l’animale ed è caduta rovinosamente a terra, riportando contusioni serie a una spalla. Subito soccorsa, le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazioni per la vita, ma i tempi di recupero saranno da valutare nei prossimi giorni.

Il cagnolino, apparso visibilmente spaventato dai clacson e dalle sirene delle auto al seguito, è stato investito nell’urto. Affidato immediatamente alle cure veterinarie, purtroppo non ce l’ha fatta. I medici hanno chiarito che la causa del decesso è stata un tamponamento cardiaco con versamento pericardico, che ha rapidamente compromesso la funzionalità del cuore.

Sul posto erano presenti le forze dell’ordine, che hanno subito contattato l’ASL veterinaria. Tuttavia, i soccorsi hanno incontrato difficoltà a causa della chiusura dell’unica strada di accesso alla zona di arrivo, provocando ritardi. L’animale non risultava inoltre dotato di microchip, dettaglio che rende difficile risalire a un eventuale proprietario.

L’episodio ha lasciato sgomento tra gli organizzatori e il pubblico presente. Se da un lato si augura alla ciclista una pronta guarigione, dall’altro resta la tristezza per la sorte del piccolo animale e il rammarico per un incidente che poteva forse essere evitato.