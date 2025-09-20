SPERONE. Sessant’anni di sorrisi: Anna Sorice festeggia il suo giorno speciale

Sperone – Una giornata di festa, un traguardo importante e un sorriso che illumina tutti: Anna Sorice compie oggi i suoi splendidi 60 anni.

Un compleanno che non è soltanto un numero, ma il simbolo di una vita vissuta con amore, amicizia e tanta gioia. Anna, sempre presente con la sua dolcezza e il suo spirito genuino, ha saputo conquistare l’affetto di chiunque le sia accanto.

A renderle omaggio, in questo giorno speciale, ci sono le sue care amiche “panchinare”, che con un pensiero pieno di affetto le scrivono:

“Tantissimi auguri dalle tue amiche panchinare! Ti auguriamo un compleanno strepitoso e felice. Sessant’anni portati con il cuore, la forza e l’allegria che ti contraddistinguono. Auguroni da noi, di vero cuore.”

La comunità di Sperone si stringe attorno ad Anna per celebrare questo traguardo con gioia, augurandole salute, serenità e tanta felicità per gli anni a venire.

Buon compleanno Anna, e cento di questi giorni!

