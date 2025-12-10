Biogem Musica ricorda Paolo Isotta: il Quartetto Adorno protagonista del concerto del 15 dicembre ad Ariano Irpino

Appuntamento speciale in atmosfera prenatalizia per la rassegna Biogem Musica, dedicata alla memoria del grande critico e musicologo Paolo Isotta e ideata dal Maestro Nazzareno Carusi.

Lunedì 15 dicembre, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto Biogem di Ariano Irpino, il pubblico avrà l’occasione di assistere a un concerto di altissimo livello, che vedrà protagonista il prestigioso Quartetto Adorno.

La formazione, composta da Edoardo Zosi (violino), Liù Pellicciari (violino), Benedetta Bucci (viola) e Maria Salvatori (violoncello), è oggi considerata una delle realtà più brillanti del panorama cameristico italiano ed europeo.

Il loro nome è un omaggio al filosofo tedesco Theodor Wiesengrund Adorno, che individuava nella musica da camera una delle vie più alte attraverso cui l’umanità può riscattarsi nei momenti di crisi e declino culturale.

In soli dieci anni di attività, il Quartetto Adorno ha già raggiunto risultati straordinari in campo internazionale.

A consacrarne l’eccellenza fu soprattutto l’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”, una delle competizioni più prestigiose al mondo: il quartetto conquistò il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore interpretazione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti.

Un risultato storico: mai prima, nei trent’anni del concorso, un quartetto italiano si era aggiudicato un riconoscimento così rilevante.

Il programma del concerto ad Ariano Irpino proporrà un viaggio musicale raffinato ed emozionante, con pagine scelte di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert, tra profondità espressiva, classicismo maturo e lirismo romantico.

Ancora una volta, Biogem conferma il proprio ruolo di polo culturale d’eccellenza in Irpinia, capace di affiancare scienza e arte in un percorso unico, offrendo al pubblico appuntamenti musicali di altissimo profilo.

Un evento da non perdere per gli amanti della grande musica da camera e per tutti coloro che desiderano vivere un momento di cultura e bellezza alle porte del Natale.