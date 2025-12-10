“Stelle a Natale”: il gala di beneficenza che illumina Battipaglia per sostenere il progetto “L’Ospedale a Casa”

Venerdì 12 dicembre 2025, a partire dalle 19:30, la suggestiva Masseria La Morella (Strada Provinciale 8 – Battipaglia, SA) ospiterà “Stelle a Natale”, il gala di beneficenza promosso da AIL Salerno ODV – “Marco Tulimieri”, un appuntamento che unisce eccellenza gastronomica, arte e musica per sostenere i progetti dell’associazione dedicati ai pazienti ematologici della provincia. La serata si aprirà con un aperitivo d’autore, firmato dagli chef Helga Liberto, Marco Scognamiglio, Domenico Fortino e Vincenzo De Luca, accompagnato dai latticini dell’Antica Mozzarella di Battipaglia. Subito dopo è prevista l’inaugurazione della mostra “BufalaLovers”, arricchita dalla performance del maestro Fernando Mangone, che darà il via alla parte artistica dell’evento. Il momento centrale della serata sarà la cena di gala, affidata alla prestigiosa firma di cinque chef stellati: Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Salvatore Bianco, Roy Caceres e Carmine Di Nardi. L’esperienza gastronomica si concluderà con una degustazione di panettoni artigianali, realizzati da Salvatore Tortora, Lello Romano (Gran Caffè Romano), Giuseppe Pepe (Pepe Mastro Dolciere) e Antica Dolceria Pantaleone, accompagnata dal tradizionale brindisi finale.

L’atmosfera sarà ulteriormente impreziosita dall’intrattenimento musicale del cantante Stefano Galdi, in duetto con Giorgia JoJò Cardone, offrendo agli ospiti una performance elegante e coinvolgente. Il ricavato del gala sarà interamente destinato al progetto “L’Ospedale a Casa”, che permette ai pazienti con difficoltà di deambulazione di ricevere cure e assistenza direttamente nelle proprie abitazioni. Un’iniziativa fondamentale per garantire continuità terapeutica e un supporto concreto alle famiglie.

La quota di partecipazione è di 150 euro. Vista la disponibilità limitata dei posti, si consiglia la prenotazione anticipata. I biglietti sono disponibili su: la-morella.it/stelleanatale. L’evento è realizzato grazie al contributo dei main sponsor BPER, Gerli e Opificio Pomposelli, e al supporto degli official sponsor Sorrentino Vesuvio e Vigilanza La Torre. Un ringraziamento speciale va ai partner: Italy’Amo, Art Catering, Antica Mozzarella di Battipaglia e Otto Agency, che hanno reso possibile questa iniziativa.

“Stelle a Natale” sarà un momento di incontro, cultura, gusto e solidarietà: una serata speciale per sostenere una causa importante e offrire un aiuto concreto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.