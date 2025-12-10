Il quartetto Adorno a Biogem Musica

Appuntamento pre-natalizio con la rassegna Biogem Musica, in memoria di Paolo Isotta, ideata e

diretta dal Maestro Nazzareno Carusi, presso la sede dell’istituto Biogem ad Ariano Irpino.

Protagonista del concerto in programma lunedí 15 dicembre alle ore 17.00 sarà il quartetto

Adorno, composto da Benedetta Bucci (viola), Liù Pellicciari (violino), Maria Salvatori (violoncello)

ed Edoardo Zosi (violino).

Il quartetto Adorno, il cui nome è un omaggio al filosofo tedesco Theodor Wiesengrund Adorno,

che individuò nella musica da camera una possibile via di riscatto per l’umanità in tempi di declino,

si è distinto nei suoi 10 anni di attività a livello sia nazionale sia internazionale. Tra l’altro, si è

aggiudicato il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale

per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del

Concorso Internazionale ‘Premio Paolo Borciani’. Nella storia trentennale del Concorso nessun

quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante.

Il quartetto Adorno offrirà al pubblico di Biogem musiche di L.v. Beethoven a F. Schubert.