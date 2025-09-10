Frigento accoglie Mons. Francesco Alfano: visita alla nuova chiesa parrocchiale

Frigento (AV) – Sarà una giornata di festa e spiritualità quella di sabato 13 settembre per la comunità di Pila ai Piani, che avrà il piacere di accogliere un amico tanto caro: Mons. Francesco Alfano, attuale Arcivescovo di Sorrento-Castellammare e già Arcivescovo di Sant’Angelo, Conza, Nusco e Bisaccia.

L’alto prelato ha infatti accolto l’invito del parroco a visitare la nuova chiesa parrocchiale “Maria Santissima Immacolata”, un momento molto atteso dai fedeli che avranno così l’opportunità di ritrovare un pastore rimasto profondamente legato alla comunità.

Il programma della visita

L’appuntamento avrà inizio alle ore 18:30 con il Santo Rosario e l’arrivo del Vescovo, che sarà accolto dai parrocchiani e dalle famiglie della frazione. A seguire, alle ore 19:00, Mons. Alfano presiederà la Santa Messa, occasione per condividere insieme un momento di fede, ringraziamento e rinnovata comunione.

Una presenza che testimonia vicinanza

Il parroco, annunciando l’evento, ha invitato la comunità a partecipare numerosa, sottolineando come la presenza di Mons. Alfano sia un segno di grande affetto e vicinanza:

«Accogliamo il caro Arcivescovo ed esprimiamo ancora una volta la nostra gratitudine per l’amore che non ha mai smesso di riservare alla nostra comunità».

Un ritorno significativo

La visita fraterna di Mons. Alfano, che nel suo ministero ha già guidato questa diocesi, sarà dunque un momento speciale di memoria e di speranza, in cui passato e presente si intrecciano nel segno della fede e della continuità.