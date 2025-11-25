AVELLINO. Sara Spiniello: “Anche i commenti sessisti sono violenza. Serve educazione e rispetto

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la rappresentante del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, Sara Spiniello, ha voluto condividere un messaggio importante sui social per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che ancora troppo spesso viene sottovalutato o ignorato pubblicando uno dei tantissimi commenti sessisti che ogni giorno riceve.

Sulla propria pagina di Facebook Spiniello ha scritto:

> “Oggi, 25 novembre, è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. È importante ricordare che anche questa è una forma di violenza, e purtroppo, troppo spesso, come donna e come donna che fa politica, mi trovo a dover affrontare insulti, frasi sessiste, umiliazioni e minacce di ogni sorta. Questi commenti sono una realtà che molte di noi conoscono troppo bene e che sottolineano quanto sia ancora lunga la strada per il rispetto e la parità.”

La politica e l’impegno pubblico non sono immuni da insidie e ostacoli e Spiniello ha sottolineato come spesso le donne che si impegnano per il bene comune siano vittime di odio verbale e violenza digitale.

*L’importanza dell’educazione sessuo-affettiva*– La rappresentante ha evidenziato, inoltre, che moltissimi utenti sono uomini, tanti dei quali hanno anche foto con bambini nei propri profili e come buona parte di questa violenza sia alimentata da una mancanza di un’adeguata educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane. “Oggi questa formazione viene ostacolata da un emendamento della Lega, che impedisce di affrontare con serietà e competenza questi temi fondamentali. È urgente responsabilizzare le famiglie e le istituzioni affinché si lavori fin dalla scuola elementare per un’educazione che insegni rispetto, consapevolezza e valori fondamentali,. Mi domando se molte parole che mi vengono rivolte sarebbero scritte con tanta facilità agli uomini… Penso proprio di no. ” ha dichiarato.