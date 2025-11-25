Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 25 novembre 2025

Ecco tutti i numeri estratti nell’ultima tornata del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 25 novembre 2025, insieme ai principali numeri ritardatari in vista delle prossime estrazioni.
Lotto, i numeri del 25 novembre 2025
Ruota per ruota i cinque numeri estratti:
• Bari: 6 – 33 – 14 – 87 – 73
• Cagliari: 90 – 73 – 48 – 35 – 67
• Firenze: 20 – 66 – 86 – 79 – 27
• Genova: 39 – 55 – 23 – 74 – 60
• Milano: 86 – 34 – 23 – 18 – 51
• Napoli: 1 – 12 – 60 – 11 – 82
• Palermo: 41 – 78 – 88 – 71 – 74
• Roma: 66 – 77 – 24 – 53 – 11
• Torino: 10 – 90 – 35 – 77 – 48
• Venezia: 47 – 79 – 82 – 5 – 65
• Nazionale: 88 – 14 – 15 – 48 – 9
10eLotto, estrazione del 25 novembre 2025
I 20 numeri estratti:
1 – 6 – 10 – 12 – 14 – 20 – 33 – 34 – 39 – 41 – 47 – 48 – 55 – 66 – 73 – 77 – 78 – 79 – 86 – 90
• Numero Oro: 6
• Doppio Oro: 6 – 33
Numeri Extra:
5 – 11 – 18 – 23 – 24 – 27 – 35 – 53 – 60 – 67 – 71 – 74 – 82 – 87 – 88
Superenalotto: estrazione del 25 novembre 2025
• Combinazione vincente: 18 – 20 – 21 – 23 – 40 – 43
• Numero Jolly: 52
• Numero Superstar: 10
Jackpot di giornata: 82.600.000 euro
I numeri ritardatari del Lotto
In vista dell’estrazione di giovedì 27 novembre 2025, ecco i numeri che mancano da più tempo.
Ritardatari assoluti
• Nazionale: 82 (assenza: 136 estrazioni)
• Firenze: 42 (123 estrazioni)
• Cagliari: 8 (113 estrazioni)
• Nazionale: 59 (112 estrazioni)
• Roma: 63 (109 estrazioni)
• Nazionale: 35 (106 estrazioni)
• Roma: 16 (96 estrazioni)
• Bari: 20 (92 estrazioni)
• Napoli: 33 (87 estrazioni)
• Bari: 46 (86 estrazioni)
Top 3 ritardatari per ogni ruota
Bari: 20 – 46 – 56
Cagliari: 8 – 19 – 72
Firenze: 42 – 5 – 65
Genova: 73 – 10 – 52
Milano: 89 – 73 – 50
Napoli: 33 – 58 – 37
Palermo: 16 – 5 – 30
Roma: 63 – 16 – 6
Torino: 88 – 89 – 57
Venezia: 71 – 44 – 57
Nazionale: 82 – 59 – 35
I numeri ritardatari del Superenalotto
Per la prossima estrazione del Superenalotto i numeri più attesi sono:
57 – 64 – 22 – 34 – 60 – 6
(con assenze variabili tra 36 e 55 concorsi)