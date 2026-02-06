Avellino Cultura in Città, spettacoli del 7 e 8 febbraio al Teatro “Carlo Gesualdo”

Avellino, 6 febbraio 2026 – Cambio di location per due appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Avellino attraverso la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”.
A seguito del via libera della Regione Campania, gli eventi del 7 ed 8 febbraio, inizialmente programmati presso il Teatro Eliseo si svolgeranno al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino.
Cambiano sede i seguenti spettacoli:
- Nicki Nicolai & Stefano Di Battista – “Mille Bolle Blue”
Sabato 7 febbraio 2026, ore 21:00
- Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello – “Il Cielo è Pieno di Stelle”
Domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00
Resta confermata la formula della prenotazione online obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. I link per la prenotazione saranno presto attivi sulle pagine dedicate a Nicki Nicolai & Stefano Di Battista e Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello presenti nella sezione “Focus Eventi” presente sul portale del Comune di Avellino.
La prenotazione garantirà il posto fino all’orario di inizio dello spettacolo; oltre tale termine, i posti non occupati saranno assegnati al pubblico eventualmente presente.
Eventuali ulteriori aggiornamenti organizzativi saranno comunicati attraverso comunicati stampa ufficiali e i canali dedicati alla rassegna “Avellino Cultura in Città”.