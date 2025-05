Avella -Tutela dell’ambiente e legalità: esame per il tesserino raccolta funghi alla Comunità Montana

La raccolta dei funghi non è un’attività da improvvisare. Serve competenza, rispetto per l’ambiente e, soprattutto, il tesserino autorizzativo. Proprio per questo si è svolta oggi, presso la sede di Avella della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, una nuova sessione d’esame per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, come previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 2007.

Un numero significativo di cittadini ha preso parte alla prova, consapevoli che raccogliere funghi senza autorizzazione non solo mette a rischio l’ambiente, ma espone a sanzioni anche molto salate. L’esame, infatti, non è solo una formalità: è uno strumento per garantire che chi si addentra nei boschi conosca le specie fungine, le norme di sicurezza e le pratiche sostenibili di raccolta.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Comunità Montana in collaborazione con l’Ispettorato Micologico dell’ASL di Avellino e con il supporto di esperti in Scienze Naturali. Prima dell’esame, ai partecipanti sono state fornite informazioni approfondite sui principali aspetti della raccolta, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole, a beneficio non solo dei raccoglitori, ma dell’intero ecosistema.

Essere in regola, oggi, significa evitare multe, ma anche contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio naturale. Chi supera l’esame riceverà il tesserino personale, obbligatorio per legge, che autorizza alla raccolta nei limiti e nelle modalità stabilite dalla normativa regionale.

La Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro ha espresso soddisfazione per la partecipazione attiva e l’attenzione dimostrata dai candidati, segno che cresce nel territorio la consapevolezza dell’importanza di agire in modo legale e responsabile.

Con questa iniziativa, si rafforza il messaggio che la raccolta dei funghi è un’attività da svolgere con rispetto per la natura e nel pieno rispetto delle regole, per proteggere le risorse ambientali e garantire un futuro sostenibile per il territorio.(L. Carullo)