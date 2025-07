Avella, modifiche alla viabilità per lo spettacolo di Peppe Iodice all’Anfiteatro Romano l’8 luglio

In occasione dello spettacolo comico di Peppe Iodice, in programma martedì 8 luglio 2025 presso l’Anfiteatro Romano di Avella, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dei partecipanti e una gestione ordinata del traffico.

Con Ordinanza Dirigenziale n. 34/2025, sono stati istituiti i seguenti provvedimenti:

Divieto di transito

Dalle ore 19:00 alle 23:30 (o comunque fino al termine dell’evento), sarà vietato il transito veicolare su:

• Via Anfiteatro, nel tratto compreso tra Via San Paolino e Via Libertà.

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nei seguenti tratti:

• Via Anfiteatro (stesso tratto interessato dal divieto di transito);

• Via Libertà, nel tratto tra Via dei Mulini e Via Madonna del Carmine.

Orario di accesso all’area evento: a partire dalle ore 19:30.

Per agevolare l’afflusso del pubblico, l’amministrazione consiglia di utilizzare i seguenti parcheggi:

• Via Libertà (zona Cimitero Comunale)

• Parcheggio Castellana (Via Caruso)

• Parcheggio Largo Cattaneo

• Via Dei Mulini (area Campo Sportivo)

• Parcheggio San Pietro

• Via San Paolino (inclusa la zona camper)

Si invita la cittadinanza a collaborare rispettando le disposizioni temporanee e utilizzando i parcheggi segnalati, al fine di garantire lo svolgimento ordinato dell’evento e la sicurezza di tutti i partecipanti.