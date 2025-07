Avella, al via le lezioni di aerobica nel Giardino del Palazzo Baronale: benessere all’aria aperta con Marianna Corrado

Tornano, puntuali anche quest’estate, gli appuntamenti con il fitness all’aperto nel cuore di Avella. Il suggestivo Giardino del Palazzo Baronale farà da cornice a una nuova serie di lezioni di aerobica, guidate dall’istruttrice Marianna Corrado, pensate per chi desidera mantenersi in forma in un ambiente rilassante e immerso nel verde.

Le lezioni si terranno alle ore 19:00 nelle seguenti date:

9, 16 e 23 luglio 2025.

L’iniziativa, aperta a tutte le fasce d’età e a qualsiasi livello di preparazione, unisce movimento, socialità e contatto con la natura, offrendo un’occasione concreta per migliorare la salute psicofisica in un contesto storico di grande fascino.

Per una partecipazione ottimale, si raccomanda di portare con sé un tappetino e una bottiglia d’acqua. È consigliato un abbigliamento comodo e traspirante.

Un’iniziativa gratuita che invita i cittadini a riscoprire il piacere dello sport condiviso, valorizzando allo stesso tempo uno dei luoghi simbolo della comunità avellana. Un modo semplice ma efficace per prendersi cura di sé, tra benessere e bellezza.