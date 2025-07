Emergenza caldo a Somma Vesuviana: attivato numero verde per anziani e persone fragili

Con l’arrivo delle temperature estreme, il Comune di Somma Vesuviana ha attivato un importante servizio di assistenza rivolto alla popolazione più vulnerabile. In collaborazione con il Corpo Volontari di Pronto Intervento – ODV, è stato istituito un numero verde gratuito per far fronte all’emergenza caldo che caratterizzerà i mesi estivi.

Il servizio sarà attivo dal 7 luglio al 15 settembre 2025, con operatività garantita 24 ore su 24. Il numero da contattare è 800 00 50 40.

L’iniziativa è pensata per offrire supporto concreto alle persone anziane e socialmente fragili che vivono in condizioni di solitudine o senza una rete familiare di riferimento. Attraverso il numero verde sarà possibile richiedere assistenza sanitaria immediata e, in caso di necessità, anche l’approvvigionamento di farmaci e beni essenziali.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni di disagio e a diffondere l’informazione, affinché nessuno resti solo di fronte ai rischi legati alle alte temperature.

L’attenzione alla salute pubblica e alla tutela delle fasce deboli rappresenta un dovere prioritario, soprattutto in un contesto climatico che continua a registrare anomalie sempre più frequenti. Il Comune rinnova quindi l’appello alla responsabilità collettiva, affinché la solidarietà e il senso civico possano fare la differenza in questa fase delicata.