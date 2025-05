Atripalda: arte e dibattito per promuovere la sicurezza su strada e sul lavoro

Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 17.30, presso la sede della Pro Loco di Atripalda in via Roma 154/156, si terrà un’importante iniziativa dedicata ai temi della prevenzione e sicurezza sulla strada e sul lavoro. L’evento, organizzato in attesa del 108° Giro d’Italia, unisce arte e riflessione pubblica per sensibilizzare la cittadinanza su questioni cruciali per la salute e l’incolumità di tutti.

Il dibattito vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui:

– Maria Assunta Galluccio, presidente della Pro Loco di Atripalda

– Paolo Spagnuolo, sindaco di Atripalda

– Maria Fasano, delegata alla Protezione Civile del Comune

– Carmine Soricelli, coordinatore Protezione Civile

– Carmine Iannece, presidente ANMIL di Avellino

– Eugenio Picariello, Associazione Familiari e Vittime della Strada

– Soccorso De Pascale e Nicola Ciccone, comandanti della Polizia Locale e Stradale di Avellino

– David Lombardini, comandante Stazione Carabinieri di Atripalda

– Domenico Cerullo, pedagogista e curatore della mostra

A seguire, l’inaugurazione della mostra d’arte ispirata al testo “Basta! Prevenzione e sicurezza sulla strada e sul lavoro” di Domenico Cerullo, pubblicato da CSV Irpinia Sannio ETS. Le opere esposte accompagneranno e rafforzeranno i messaggi del volume, creando un percorso visivo di forte impatto emotivo e educativo.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero nei giorni 10, 12, 13, 14 e 15 maggio, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Un’occasione preziosa per ribadire quanto la formazione, la consapevolezza e i controlli possano fare la differenza nella tutela della vita quotidiana di ciascuno.

Per informazioni:

Tel. 0825 756412 | Cell. 338 2287627