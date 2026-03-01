Assemblea elettiva CESVOLAB, Raffaele Amore , riconfermato Presidente.

Ieri 28 febbraio 2026, si è svolta l’Assemblea elettiva per il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo del CSV Irpinia Sannio ETS, presso lo storico Palazzo Pisapia, sito nello splendido borgo, sottostante il Castello Gesualdo.

Vi hanno preso parte, 216 Associazioni di Volontariato pari all’88,11% iscritte al CSV Irpinia Sannio ETS, delle province di Avellino e Benevento, componenti il CESVOLAB.

I lavori, sono iniziati alle 10,30 del mattino, con gli interventi di varie personalità istituzionali, del mondo accademico, militari, della società civile e del mondo del Volontariato.

Raffaele Amore – Presidente Uscente CERVOLAB.

Gianfranco Bianco – Vicesindaco di Gesualdo (mattino).

Giuseppe Acocella – Magnifico Rettore dell’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento.

Chiara Tommasini – Presidente Nazionale CSV net.

Domenico Forgione – Sindaco di Gesualdo ( pomeriggio ).

I lavori, inerenti le varie fasi di registrazione delle associazioni e di votazioni del Direttivo e organi di controllo, sono proseguiti per tutta l’intera giornata, gestiti con professionalità dallo staff del CSV Irpinia Sannio ETS e concludendosi a sera inoltrata, con la proclamazione dei Consiglieri del Direttivo eletti, divisi per provincia.

Eletti per la Provincia di Avellino:

Romeo D’Adamo – 148 voti.

Marco Curcio – 109 voti.

Luca Cioffi – 106 voti.

Francesco Giacobbe – 100 voti.

Antonietta Raduazzo – 92 voti.

Mauro Napolitano – 87 voti.

Eletti per la Provincia di Benevento:

Raffaele Amore – 156 voti.

Giovanni De Mizio – 103 voti.

Antonio Romano – 100 voti.

Pasquale Napolitano – 86 voti.

Pasquale Orlando – 72 voti.

Giuseppe Campagnuolo – 71 voti.

Il nuovo consiglio direttivo, riunitosi dopo la proclamazione, ha confermato alla presidenza Raffaele Amore ed alla vicepresidenza Marco Curcio.

Il nuovo Direttivo uscito eletto alla votazione, avrà la durata di tre anni.

Anche questa volta, nel nuovo Direttivo viene eletta una figura femminile, in nome della parità di genere, caldeggiata dal Presidente Raffaele Amore. Tre erano le candidate femminili; Antonietta Raduazzo, Del Priore Ramona e Guarino Paola, tutte espressione della provincia di Avellino. Dallo scrutinio, è risultata eletta Antonietta Raduazzo.

La fase di spoglio si è conclusa a tarda serata, per la elezione degli organi di controllo.

Durante il brak time, c’è stata la visita guidata degli associati, al Castello Gesualdo, per ammirare lo storico maniero.

Carmine Martino