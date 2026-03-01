MUGNANO del CARDINALE. Fiocco azzurro in casa Napolitano Guerriero: benvenuto al piccolo ENEA!

Mugnano del Cardinale festeggia con gioia una splendida notizia: è nato il piccolo ENEA, portando un meraviglioso fiocco azzurro in casa Napolitano Guerriero.

Un’emozione immensa per i neo-genitori, che accolgono il loro cucciolino con amore e felicità. La nascita di una nuova vita è sempre un dono prezioso, capace di riempire i cuori e unire ancora di più la famiglia.

A dare il più caloroso benvenuto al piccolo ENEA sono gli zii Pellegrino e Amalia, insieme alle cuginette Mariagrazia e Carla, che con affetto gli augurano un futuro luminoso, ricco di salute, sorrisi e tanta serenità.

“Nulla è più bello di una nuova vita… Benvenuto al mondo, piccolo ENEA!”

Tutta la comunità di Mugnano del Cardinale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande gioia, condividendo l’emozione per l’arrivo del piccolo.

Auguri di cuore ai neo-genitori e una dolcissima vita al piccolo ENEA!