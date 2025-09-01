“Aquile nascoste” torna in versione Remix: il nuovo video di Saughelli

È stato pubblicato alcuni giorni fa il nuovo eccitante video di “Aquile nascoste” in versione REMIX, video dell’artista napoletano- pugliese SAUGHELLI, lanciato sui social e canale Youtube; mentre il singolo sarà disponibile dal 12 settembre su tutte le piattaforme digitali. Il brano originale, tratto dall’album “Fregi dell’anima” (Deluxe Edition), ha già un video all’attivo. La “Remix Version” presenta sfumature Dance con un ritmo incalzante e accattivante, diversamente dalla versione originale, che è lenta e melodica: una ballad all’italiana. La nuova versione invece, rivela echi di una dance tra passato e presente. Nel video ci sono scene di vita in posti diversi, che hanno in comune la spiaggia, il mare, i luoghi turistici, la vacanza, il pieno relax, la meditazione, la libertà nello stare da soli, in coppia (senza distinzione di genere) o in famiglia, il party, il ballo, la bellezza di un tramonto, fare jogging, lasciarsi cullare dal sole o dalla brezza, riflettendo o dissipando i pensieri. Non poteva mancare la presenza di volatili come simbolo di libertà, usati come metafora nel testo della canzone. Il video è stato ideato e montato da Saughelli, autore del testo, musiche e arrangiamento. Per le registrazioni vocali e il mixing si è avvalso della collaborazione di Davide Matrisciano, presso il suo studio “La Sala Operatoria”, il quale ha già scritto il testo di “Speranze da Crocifiggere”, che funge da intro ad “Aquile nascoste”, ossia la versione originale presente nell’album; il mastering è stato curato dal fonico Davide Iannuzzi, presso il “Prowave Studio”.

La tematica rimane la stessa: c’è chi aspetta e si aspetta qualcosa, chi invece è preso dai pettegolezzi, chi ha imparato a piangere senza lacrime, chi ruba per necessità spiegandone i motivi, chi riesce a ripartire e meglio di prima, chi se la ride perché se lo può permettere. La gente continua ad andare avanti e non è detto che mostri sempre apatia, ma piuttosto è consapevole di sentirsi troppo piccola in questo grande universo. “Dove dimora la gioia senza il dolore? Dove risiede la fortuna?” -La gente è consapevole del fatto che la notte ha sempre bisogno del giorno, altrimenti sarebbe come respirare ma senza vita. La gente continua a svegliarsi la mattina, col vento contro o a favore, perché in fondo: “Siamo tante aquile nascoste dietro al mondo che va, che va…”. https://youtu.be/AvL7PQO0L0I?si=r4vzwaHOFfOJxfPT

Saughelli ha voluto realizzare questa nuova versione (audio-video) per raccontare ed affrontare un tema importante, serio, introspettivo, collegandola a scene di vita spensierata, per alleviare e rendere il brano, nonché il video, più leggeri pur parlando del quotidiano vivere.

Saughelli si augura che il video, come pure la canzone, possano avere un riscontro anche da parte di fruitori più giovani, come già accade con i suoi alunni e studenti.

BREVI CENNI BIOGRAFICI

SAUGHELLI è un cantautore, corista, compositore, arrangiatore, polistrumentista, produttore, sound designer e docente di musica presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Ha cominciato a comporre canzoni da adolescente per lui e per suo padre, essendo figlio d’arte. Si è avvicinato allo studio del pianoforte conseguendo la licenza complementare quadriennale al Conservatorio di La Spezia; i diplomi accademici di secondo livello in contrabbasso al Conservatorio di Avellino e in canto lirico al Conservatorio di Alessandria e i crediti formativi accademici al Conservatorio di Genova. Prima di intraprendere il percorso da solista fonda una band (Noyceback) di stampo prog- rock da cantante-bassista, con brani inediti in inglese; uno fra tutti è il singolo “It’s snowing”, prodotto poi nel 2015 insieme al video, reperibile sul canale youtube. Da cantautore ha partecipato a concorsi canori come: “Castrocaro”, “Festival di San Marino”, “Voci di Roma”, “Cantautori Bitonto Suite”, “Non c’era altro che Arte Festival”, ”Sognando San Remo”, “Italiani nel Mondo Festival”, “Lennon Festival”, alle selezioni di X Factor e a manifestazioni come l’i Tim Tour 2002 di Red Ronnie. Si è esibito in luoghi come la Polonia, la Svezia, la Finlandia, l’Estonia e gli Stati Uniti, tra locali, fiere e piazze, talvolta anche come artista di strada (busker). Ha collaborato in diversi progetti live come bassista, contrabbassista e corista esibendosi in diverse piazze italiane, da nord a sud e in teatri come il Teatro Verdi di Montecatini Terme, il Colosseo di Torino, il Carlo Felice di Genova, il Piccolo Teatro di Milano, il Bellini, il Mercadante, il Trianon, il Mediterraneo e il Siani di Napoli, il Garibaldi di Caserta. In studio ha collaborato come cantante, corista, bassista e tastierista con artisti come Zorama, Davide Matrisciano e Resurrextion; il suo nome infatti risulta in alcuni singoli e diversi album di costoro. Da cantautore e con i Noyceback ha aperto alcuni concerti di Pino Scotto (ex cantante dei Vanadium). Saughelli ha realizzato un album uscito, in un primo momento nel 2008, poi riproposto nel 2024 con una nuova masterizzazione (Deluxe Edition) curata da Max Carola e una nuova etichetta “la Cellula Records”. L’album si chiama “Fregi dell’anima” e mostra il carattere eclettico di Saughelli; tratta il genere pop-rock, con influenze melodiche, elettroniche, sinfoniche e progressive, uscito in formato CD con distribuzione Audioglobe e in digitale su tutte le piattaforme. Saughelli ha realizzato anche diversi video di brani contenuti nell’album, presenti anch’essi sul canale youtube. Da docente, nel 2021, 2022 e 2023 è stato premiato come sound designer per il montaggio di video riguardanti il tema del bullismo, cyberbullismo, discriminazione di genere, sesso e razza, ricevendo una targa di riconoscimento presso il Palazzo Ducale di Genova. Attualmente, oltre a produrre brani per i suoi prossimi album, compone musica strumentale destinata a cortometraggi, trailer e/o film e scrive e compone canzoni anche per altri; inoltre, si presta anche nel declamare testi di canzoni o altro, in alcuni eventi organizzati da terzi.