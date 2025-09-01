U.S. Avellino. Formalizzate le uscite di Cancellieri, Frascatore e Rocca

L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver formalizzato nella giornata odierna tre trasferimenti.
Damiano Cancellieri è stato trasferito, a titolo temporaneo, al Siracusa Calcio 1924.
Paolo Frascatore è stato trasferito, a titolo definitivo, all’ U.S. Salernitana 1912.
Michele Rocca è stato trasferito, a titolo definitivo, al F.C. Lumezzane.
La società ringrazia i summenzionati calciatori per il lavoro svolta e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della stagione sportiva.