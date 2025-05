Andrea Iervolino: “Bizzarrie di un medico” – Palma Campania riscopre il suo dottore-scrittore

A Palma Campania si riapre lo scrigno dei tesori della memoria, e la Michelangelo 1915 Editore offre una nuova “scoperta” ai cultori di storia locale e ai cittadini. La società editrice diretta da Dino Lauri ha condotto da diversi anni una ricerca che riporta alla luce un’ampia documentazione dedicata alla figura del dottore Andrea Iervolino, vissuto a Palma Campania (1873-1955), dove ha esercitato la professione medica e anche la sua attività letteraria, espressasi nella scrittura e pubblicazione di sei raccolte di racconti e canzonette.

Nel volume “Bizzarrie di un medico – Vita, teoria medica e antologia di racconti del dottore palmese Andrea Iervolino”, caratterizzato da saggi di Pasquale Gerardo Santella, Savino Carrella, Annibale Rainone, Carlangelo Mauro, Angela Sorrentino, Enzo Rega, Ciro Daniele e Dino Lauri, viene proposta una analisi che mette in risalto l’impegno del professionista della scienza medica e dell’appassionato di scrittura e di botanica.

La presentazione del libro si terrà venerdì 30 maggio, dalle ore 18:30, presso i giardini di Palazzo Iervolino, in via San Felice, per gentile concessione della famiglia Sepe.

Il giardino di Palazzo Iervolino è un luogo che sembra essere sospeso nel tempo. Le sue origini affondano nel cuore dell’Ottocento: un luogo di rara bellezza estetica, ma anche un patrimonio di biodiversità nel cuore di Palma Campania.

Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale di Palma Campania scoprirà una lapide commemorativa alla memoria di Andrea Iervolino, affissa sul muro del Palazzo.

«Un’opera meritoria che impreziosisce la memoria storica di Palma Campania, terra che ha dato i natali a personaggi di alto profilo culturale», afferma il sindaco Nello Donnarumma.

«La cultura di Palma Campania percorre innumerevoli strade e quella che ci porta ad Andrea Iervolino meritava sicuramente di essere conosciuta da tutti e valorizzata nel migliore dei modi», ha aggiunto il vice-sindaco Elvira Franzese.

Per Dino Lauri, «Questo lavoro dà continuità al nostro impegno costante nel riportare alla luce quello che per decenni era rimasto richiuso nel cassetto. Palma Campania ha ancora tanto da offrire e da svelare, con questo volume dedicato al dottore Andrea Iervolino aggiungiamo un altro tassello fondamentale alla memoria storica del territorio».