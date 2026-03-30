ACI AVELLINO – Il pilota Andrea Montermini, campione delle piste automobilistiche, incontra gli studenti dell’istituto Aeclanum di Mirabella Eclano per illustrare i comportamenti corretti da tenere alla guida

La tappa in Irpinia del campione pluripremiato con il progetto Sara Safe Factor (nato dalla collaborazione tra Aci Avellino, Sara Assicurazioni e Aci Sport) a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani

L’appuntamento è per mercoledì 1 aprile presso il Cinema Carmen dalle ore 9.30.

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico, che incontrerà gli studenti delle scuole superiori di Mirabella Eclano nell’ambito del progetto Sara Safe Factor a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani. Il progetto nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI – in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Avellino.

L’appuntamento è per mercoledì 1 aprile presso il Cinema Carmen dalle ore 9.30.

Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione. Insieme ad Andrea Montermini, per approfondire la guida sicura in bici, mezzo sempre più presente nella circolazione stradale, ci sarà Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni all’interno del Giro d’Italia e responsabile del Roma Bike Park.

Interverrà anche il Presidente AC Avellino Avv. Stefano Lombardi.

Il pilota Andrea Montermini da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 145.000 – l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

La sicurezza su strada è da sempre nel DNA del Gruppo Sara, che investe ogni anno l’1% del suo utile netto proprio nella sicurezza stradale. Sara inoltre è la prima compagnia assicurativa in Italia ad avere ottenuto le 3 stelle del FIA Road Safety Index, punteggio massimo del programma internazionale promosso dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) che consente alle aziende di misurare l’impegno nella gestione della sicurezza stradale e l’impatto sulla società delle proprie attività legate alla mobilità.

D’altra parte, il tema della sicurezza su strada è estremamente attuale. Nel 2024 si è registrato un aumento degli incidenti stradali (173.364) con un incremento del 4,1% rispetto al 2023, che hanno causato 3.030 decessi. Anche il numero dei feriti è cresciuto del 4.1%, pari a 233.853 persone coinvolte. Il numero delle vittime cresce tra i conducenti e i passeggeri di motocicli e monopattini, mentre diminuisce per le biciclette.

Gli incidenti e i feriti aumentano su tutte le tipologie di strade, soprattutto sulle autostrade (+6,9% incidenti, +7,0% feriti). Anche il numero delle vittime aumenta in maniera marcata sulle autostrade (+7,1%), a fronte della diminuzione sulle strade urbane (-2,1%) e del leggero aumento su quelle extraurbane (+0,1%).

Rispetto al 2023 gli aumenti più consistenti delle vittime si registrano purtroppo proprio tra i più giovani: per le classi di età 20-24 e 25-29 anni l’aumento è complessivamente del +23,9%. Aumentano tra i giovanissimi anche i feriti che registrano + 15,7% nella fascia 15-17 anni e +13,6% in quella 18-19 anni.

I comportamenti errati alla guida più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Insieme, costituiscono il 37,8% delle cause (85.339 casi), valore stabile nel tempo.

Il costo sociale degli incidenti stradali con lesioni a persone ammonta nel 2024 a poco più di 18 miliardi di euro (quasi l’1% del Pil nazionale).

“Il rispetto delle regole della sicurezza stradale è fondamentale, a bordo di qualsiasi mezzo, sia per chi utilizza l’auto, sia per chi sceglie forme di mobilità dolce o micro mobilità elettrica – dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – La distrazione alla guida è una delle principali cause degli incidenti. Per questo, nell’era della multimodalità è importante educare i giovani a tenere un comportamento adeguato, come conducenti (in auto, in moto, in bici o in monopattino) e come pedoni. Dal 2005 portiamo avanti il Sara Safe Factor perché crediamo che prevenzione ed educazione siano fondamentali per consolidare l’esperienza di guida e migliorare la sicurezza sulle strade. Fino ad oggi abbiamo coinvolto oltre 140.000 giovani con i quali dialoghiamo attivamente anche sui social, grazie alla pagina Facebook dedicata all’iniziativa.”