Acerra al Pulcinella Film Festival mostra fotografica di Angelo Iannelli “Pulcinella tra Vicoli, Panorami e Suoni” Inaugurazione 8 Dicembre Castello dei Conti attese diverse personalità.

Acerra si prepara ad accogliere un evento affascinante Lunedi 8 dicembre presso il Castello dei Conti a partire dalle 18:30 la mostra rientra nel programma ufficiale della decima edizione del Pulcinella Film Festival per la prima volta ospiterà una mostra fotografica dedicata a un Pulcinella Angelo Iannelli Attore, pluripremiato, volto simbolo di Pulcinella nel mondo vincitore di Tantissimi riconoscimenti, definito l’ambasciatore del sorriso per i suo instancabile impegno sociale per i meno fortunati da sempre in prima linea contro l’illegalità , la Pandemia , la terra dei fuochi, dando un volto Sociale a Pulcinella coi i suoi testi letterari e i suoi cortometraggi, suo il primo calendario al mondo per valorizzare la figura di Pulcinella – La mostra è composta da ventisette opere di ritratti in bianco e nero suggestivi e affascinanti scattati da noti fotografi campani tra Napoli e Acerra , un viaggio nei Vicoli, i Panorami e i suoni tipici della maschera eterna sempre più vicina alla nomina di Patrimonio Unesco come Bene Immateriale .

Un evento ricco di ospiti, all’inaugurazione parteciperanno numerose personalità Tito D’errico Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri Presidente del Consiglio, Giuseppe Alessio Nuzzo direttore artistico e curatore del Pulcinella Film Festival, Tommaso Esposito Direttore del Museo di Pulcinella e tante altre illustre personalità e mass media. Ospiti di quest’anno alla decima edizione del PulcinellaFilm Festival: Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Gino Rivieccio , Antonio Milo e Francesco Procopio.

Comunicato stampa ass. Vesuvius A.P.S