Montefusco (AV) – Motore d’auto “garantito”, ma è una truffa: i Carabinieri denunciano il presunto responsabile

I giorni festivi registrano un incremento significativo degli acquisti online e una parallela intensificazione delle truffe informatiche. Anche durante il ponte dell’Immacolata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno incrementato le attività di monitoraggio della rete, contrastando l’anonimato sfruttato da chi tenta di celare condotte illecite dietro inserzioni ingannevoli.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, all’esito di tempestiva attività investigativa, hanno individuato il presunto autore di una truffa, consumata proprio in questi giorni tramite la pubblicazione di un falso annuncio su un sito specializzato.

Un uomo della provincia di Avellino, alla ricerca di un motore di ricambio per la propria autovettura, era stato attirato da un’inserzione che non proponeva una semplice vendita, ma millantava le credenziali di un sedicente professionista, presentatosi come intermediario qualificato di diverse case automobilistiche, specializzato nella commercializzazione di ricambi certificati.

Convinto della proposta, dopo un breve scambio di messaggi, l’acquirente ha effettuato un bonifico di oltre mille euro. Poco dopo, resosi conto della truffa, ha constatato che il falso venditore aveva interrotto ogni contatto e cancellato le inserzioni.

La denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Montefusco ha consentito ai militari di ricostruire il flusso del denaro e risalire in breve tempo al presunto autore del raggiro: un soggetto della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, nei cui confronti è scattata la denuncia in stato di libertà.

Indagini come questa rientrano nell’attività quotidiana svolta dalle donne e dagli uomini dell’Arma irpina, impegnati nella tutela delle persone più esposte a tali rischi. L’apparente anonimato del web non rappresenta una garanzia di impunità: le competenze tecniche sviluppate dall’Arma consentono di individuare un numero crescente di autori di reati informatici e di assicurarli alla giustizia.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino invita a prestare massima attenzione alle offerte eccessivamente vantaggiose e alle richieste di pagamento immediate. Si raccomanda di proteggere i propri dati personali e gli strumenti di pagamento, evitando di condividere codici o credenziali.

Per dubbi o necessità, è possibile contattare il numero “112”, rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino o consultare i consigli utili disponibili sul sito istituzionale dell’Arma.