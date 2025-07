“ACCADDE OGGI”. 9 LUGLIO 1877: la prima finale di Wimbledon. Spencer Gore entra nella storia del tennis

LONDRA – Il 9 luglio 1877 è una data che segna l’inizio di una leggenda sportiva: sul prato del All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputa la prima finale del torneo di Wimbledon, oggi il più antico e prestigioso torneo di tennis al mondo.

A vincerla fu Spencer Gore, trentenne inglese, ex giocatore di cricket e figlio di un architetto. Con un netto 6–1, 6–2, 6–4, Gore sconfisse William Marshall in poco più di 45 minuti, entrando così nella storia come il primo campione di Wimbledon.

Un torneo nato quasi per scommessa

Il torneo venne organizzato dal club londinese per raccogliere fondi per l’acquisto di un rullo da prato, necessario per la manutenzione dei campi. Nessuno poteva immaginare che quella semplice iniziativa avrebbe dato il via a una delle tradizioni più longeve e amate dello sport moderno.

Parteciparono 22 giocatori, tutti uomini, su un campo unico di erba, in un clima di rigida eleganza vittoriana. L’ingresso per gli spettatori costava un solo scellino.

L’alba di un mito sportivo

Il successo della prima edizione fu tale che, negli anni a venire, il torneo crebbe fino a diventare uno dei quattro tornei del Grande Slam. Ancora oggi Wimbledon è l’unico tra i grandi tornei ad essere disputato su erba naturale, e mantiene tradizioni uniche come il dress code bianco per i giocatori e la presenza della famiglia reale britannica.

Spencer Gore, il pioniere dimenticato

Spencer Gore non continuò una lunga carriera tennistica: preferì tornare al cricket e ai suoi affari. Ma il suo nome resterà per sempre legato a quel giorno del 1877, in cui il tennis moderno muoveva i suoi primi passi… con una racchetta di legno e una palla di caucciù.