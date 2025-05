“ACCADDE OGGI”. 8 Maggio 1945: Il Giorno della Vittoria in Europa – La Fine della Seconda Guerra Mondiale sul Fronte Occidentale

L’8 maggio 1945 è una data che segna una svolta storica: è il giorno in cui si celebra il Giorno della Vittoria in Europa (VE Day), ovvero la fine ufficiale della Seconda Guerra Mondiale sul fronte europeo. In questa giornata, le forze armate tedesche firmarono la resa incondizionata agli Alleati, ponendo fine a un conflitto devastante che aveva insanguinato il continente per sei lunghi anni.

La resa fu firmata il 7 maggio a Reims, in Francia, dal generale Alfred Jodl, capo di Stato Maggiore della Wehrmacht. L’accordo prevedeva che l’entrata in vigore della cessazione delle ostilità avvenisse alle ore 23:01 dell’8 maggio, secondo il fuso orario dell’Europa centrale.

Proprio per questo motivo, in Russia e in altri paesi dell’ex Unione Sovietica, il Giorno della Vittoria si celebra il 9 maggio. A Mosca, infatti, a causa del fuso orario, la notizia della resa tedesca arrivò quando era già passata la mezzanotte.

Il VE Day fu accolto in tutta Europa e negli Stati Uniti con celebrazioni spontanee e un senso di sollievo collettivo. In città come Londra, Parigi e New York, milioni di persone scesero in strada tra canti, balli e lacrime, festeggiando la fine della guerra contro la Germania nazista.

Oggi, l’8 maggio viene ricordato con cerimonie commemorative in molti paesi europei, come momento per onorare le vittime del conflitto, i militari caduti in battaglia e le popolazioni civili martoriate dalla guerra. È anche un giorno di riflessione sul valore della pace e della democrazia, conquiste nate dal sacrificio di milioni di vite.

Il Giorno della Vittoria in Europa resta un simbolo potente del coraggio, della resilienza e della speranza. Ricordarlo, anno dopo anno, significa tenere viva la memoria e riaffermare l’impegno affinché l’orrore della guerra non si ripeta mai più.