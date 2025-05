“ACCADDE OGGI”. 6 maggio 1889 – Parigi apre al mondo la Torre Eiffel: un nuovo simbolo di ferro svetta sulla capitale francese

Con l’inaugurazione ufficiale al pubblico della Torre Eiffel, avvenuta oggi nell’ambito dell’Esposizione Universale di Parigi, la capitale francese ha regalato al mondo una straordinaria meraviglia d’ingegneria destinata a diventare simbolo della modernità e dell’ambizione umana.

Alta 324 metri, la torre progettata dall’ingegnere Gustave Eiffel ha finalmente aperto le sue porte ai visitatori, che hanno potuto salire sui suoi tre livelli per ammirare un panorama mozzafiato sulla città. Si tratta, a oggi, della struttura più alta del mondo, un primato che incarna lo spirito industriale e scientifico che l’Esposizione del 1889 celebra con orgoglio nel centenario della Rivoluzione francese.

Costruita in poco più di due anni, tra mille polemiche e critiche da parte di artisti e intellettuali che la definirono un “mostro di ferro”, la Torre Eiffel ha rapidamente conquistato l’attenzione e la curiosità del pubblico. Oggi, centinaia di visitatori hanno affollato le sue scale e i nuovi ascensori idraulici per vivere un’esperienza senza precedenti.

“Questa torre è un tributo alla scienza e al progresso,” ha dichiarato Gustave Eiffel durante una breve cerimonia tenutasi alla base della struttura. “Non è solo metallo e bulloni: è il segno tangibile di ciò che la mente umana può realizzare con perseveranza e visione.”

La Torre, inizialmente concepita come installazione temporanea per l’Esposizione, resterà in piedi almeno 20 anni. Ma già si avverte che la sua presenza segnerà per sempre il profilo della città. Oggi non si è inaugurata soltanto una struttura: si è aperta una nuova era architettonica, dove l’acciaio e la tecnica dialogano con il cielo.