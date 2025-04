“ACCADDE OGGI”. 4 aprile 1968: L’assassinio di Martin Luther King Jr.

Il 4 aprile 1968, il leader del movimento per i diritti civili Martin Luther King Jr. venne assassinato a Memphis, Tennessee, mentre si trovava sul balcone del Lorraine Motel. La sua morte provocò un’ondata di proteste e rivolte in molte città degli Stati Uniti.

King si trovava a Memphis per sostenere uno sciopero dei lavoratori afroamericani della nettezza urbana, che chiedevano condizioni di lavoro migliori e un salario equo. Intorno alle 18:01, mentre era sul balcone della sua stanza al Lorraine Motel, venne colpito da un proiettile al collo. Trasportato d’urgenza al St. Joseph’s Hospital, morì poco dopo, alle 19:05, all’età di 39 anni.

L’assassinio di King scatenò violente proteste in oltre 100 città americane, con saccheggi, incendi e scontri con la polizia. A Washington, Chicago e Baltimore fu necessario l’intervento della Guardia Nazionale. Il presidente Lyndon B. Johnson dichiarò il lutto nazionale e fece appello alla calma.

Dopo un’indagine, le autorità accusarono James Earl Ray, un criminale con precedenti, che fu arrestato due mesi dopo a Londra mentre cercava di fuggire. Ray si dichiarò colpevole nel 1969, evitando così la pena di morte, e fu condannato a 99 anni di carcere. Tuttavia, successivamente cercò di ritrattare la confessione, alimentando teorie del complotto su un possibile coinvolgimento governativo.

Martin Luther King Jr. è ricordato come un’icona della lotta per i diritti civili, la giustizia e la non violenza. Il Martin Luther King Day, istituito nel 1986, viene celebrato ogni anno negli Stati Uniti il terzo lunedì di gennaio in suo onore.

